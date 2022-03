Krievijas 'Pirmā kanāla' ziņās uzzib pati redaktore ar pretkara plakātu

Pirmdien Krievijas televīzijas "Pirmā kanāla" tiešraides ziņu programmā "Vrejma" ("Laiks") ielauzusies meitene ar pretkara plakātu. Visticamāk, šī "meitene" ir telekanāla redaktore Marina Ovsjaņņikova.

Brīdī, kad raidījuma vadītāja Jekaterina Andrejeva runāja par valdības plāniem sankciju ietekmes mīkstināšanai, viņai aiz muguras parādījās gaišmataina sieviete ar plakātu, uz kura bija rakstīts "NOWAR (nē karam). Apturiet karu, neticiet propagandai, šeit jums melo. Russians against war (krievi pret karu)".

Viņa studijā arī kliegusi "Nē karam! Apturiet karu!". Pēc īsa brīža televīzijas ēterā studijas skatu ar diktori un protestētāju nomainīja kadri ar reportāžu no slimnīcas.

В студии Первого канала в прямом эфире появилась девушка с антивоенным плакатом «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». За спиной Екатерины Андреевой она успела крикнуть: «Остановите войну, нет войне». pic.twitter.com/Zcg58BmWzY — The Insider (@the_ins_ru) March 14, 2022

Protesta akciju ēterā sarīkojusi "Pirmā kanāla" redaktore Marina Ovsjaņņikova, vēsta tīmekļa medijs "Insider". Viņa nogādāta Ostankinas iekšlietu nodaļā. Pēc visa spriežot, viņai tiks sastādīts protokols pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa militārās cenzūras panta par Krievijas bruņoto spēku diskreditāciju. Pie Ovsjaņņikovas aizbraucis viņas advokāts Daņiils Bermans, pavēstīja cilvēktiesību aktīvists Pāvels Čikovs.

Pirms tam viņa publiskojusi ziņu: "Tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, ir noziegums, un Krievija ir valsts agresors, un atbildība par šo agresiju gulstas tikai uz viena cilvēka sirdsapziņas, un šis cilvēks ir Vladimirs Putins," video saka Ovsjaņņikova.

"Diemžēl pēdējos gados es strādāju "Pirmajā kanālā", nodarbojoties ar Kremļa propagandu, un man par to tagad ir liels kauns. Kauns par to, ka ļāvu runāt melus no televizoru ekrāniem, par to, ka ļāvu zombēt krievu cilvēkus. Mēs klusējām 2014.gadā, kad tas viss tikai sākās, mēs negājām mītiņos, kad Kremlis saindēja Navaļniju," viņa atzīst.

"Vēl desmit mūsu pēcteču paaudzes neatmazgāsies no šī brāļu kara kauna. Mēs, krievu cilvēki, esam domājoši un gudri, tikai mūsu spēkos ir apturēt visu šo neprātu. Izejiet mītiņos, nebaidieties ne no kā, viņi nevar sasēdināt mūs visus," mudināja Ovsjaņņikova

Savukārt Krievijas "Pirmā kanāla" ziņas jau apmēram 20 gadus lasa Jekaterina Andrejeva. Arī viņa pieskaitīta Kremļa realizētās politikas ieročiem. 60 gadus vecā sieviete, saskaņā ar Alekseja Navaļnija komandas pētījumiem, savu turīgumu uzbūvējusi, pateicoties darbam propagandā.