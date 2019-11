Kristīne Virsnīte atgriezīsies TV ekrānos ar jaunu raidījumu

TV personība Kristīne Virsnīte pirms kāda laika paziņoja, ka raidījuma "Māmiņu klubs" vadīšanu nolēmusi uzticēt Rūtai Dvinskai un pati metīsies jaunos izaicinājumos. Tagad tapis zināms, ka viņai būs pašai savs sarunu šovs.

Sarunu šovs "Kristīnes Virsnītes sarunas" kanālā "STV Pirmā!" un lietotnē "Shortcut" pirmizrādi piedzīvos otrdienas, 12. novembra, vakarā uzreiz pēc sarunu šova "Starp mums runājot." Ik raidījumu Kristīne iecerējusi uz atklātu sarunu aicināt gan Latvijā populāras, gan arī mazāk zināmas, taču spēcīgas un pārliecinātas sievietes – tās, kuras ar savu dzīves pieredzi, vērtībām un panākumiem spēj aizraut un iedvesmot, "Delfi Izklaidi" informē kanāla pārstāvji.

"Kristīnes Virsnītes sarunas" būs neparasts šova formāts sievietēm, kurā Kristīnei pievienosies viņas vīrs Kaspars – uzņēmējs ar milzīgu pieredzi, kurš mainījis savu nodarbošanos un šobrīd ir viens no veiksmīgākajiem ēdienu blogeriem Latvijā.

Kristīne ar vīru ik reizi savā auto uzņems kādu spilgtu pašmāju personību un, kamēr Kaspars iejutīsies šofera lomā, Kristīne meistarīgi skatītājiem atklās to, ko domā, jūt un kā dzīvi mīl abu ceļabiedre.

"Mēs dzīvojam laikā, kurā ir tik viegli apjukt un neprast sevi likt pirmajā vietā, tik viegli pārstrādāties, dzenoties pēc perfekcijas, un nogurt attiecībās, kurās esam vienas ar pilnu atdevi. Jaunais sarunu šovs sievietēm iecerēts kā stāsts par sievietes spēku un to, ka katrs sasniegums kaut ko ir maksājis, par to, kur sievietes rod pārliecību un kāpēc mums sevi ir jāredz kā vērtību. Ik katrs raidījuma varones dzīves stāsts būs pierādījums tam, ka pārbaudījumi kļūst par nopietniem izaicinājumiem. Taču, tā vietā, lai no tiem baidītos, tie jāuztver kā neatkārtojama un vienreizīga dzīves iespēja," par savu jaunā šova plāniem saka Kristīne .

Jaunais sarunu šovs iecerēts kā vairāku raidījumu cikls, no kura skatītāju vērtējumam pirms Kristīnes vairāku mēnešu garā ceļojuma uz Āfriku nodota pirmā sērija. Tāpēc, lai gūtu iedvesmu arī nākamajām, Kristīne aicina skatītājas pēc sērijas noskatīšanās dalīties ar savu viedokli un iespaidiem "STV Pirmā!" "Facebook" lapā. Viņa mudina ļauties gan pārdomām un ieteikumiem, gan izteikt ierosinājumus, kādas personības skatītāji vēlas redzēt nākamajās šova sērijās.