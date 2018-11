Kurš iekļūs starp 16 labākajiem: konkursa 'Supernova' jaunās sezonas censoņi

Pirmdien, 26. novembrī, izziņoti tie veiksminieki, kuri izturējuši Latvijas Televīzijas autoru un izpildītāju konkursa "Supernova" pirmo atlases kārtu. Savukārt jau decembrī uzzināsim, kuri 16 izpildītāji un muzikālās apvienības sacentīsies TV tiešraidēs. Tajās izšķirsies, kurš būs Latvijas pārstāvis "Eirovīzijā".

"Supernova" piektajai sezonai kopumā tika pieteiktas 83 dziesmas, no kurām 64 dziesmas atbilda konkursa nolikumam. Tās vērtēja repertuāra žūrija, kuras sastāvā bija mūzikas ierakstu izdevniecības "Universal Music Group" pārstāvji un to Latvijas vadošo radio staciju pārstāvji, kas ikdienā atskaņo un palīdz popularizēt Latvijā radītu mūziku. Pēc pirmās kārtas, kurā repertuāra žūrijas pārstāvji dziesmas klausījās, nezinot ne to izpildītājus, ne autorus, ne producentus, uz noklausīšanos klātienē tika aicināti 33 dziesmu izpildītāji, "Delfi Izklaidi" informē konkursa rīkotāji.

Pretendentu uzstāšanās žūrijas priekšā šonedēļ ir publicētas konkursa oficiālajā "YouTube" kanālā, kur iespējams noklausīties visas dziesmas, un mājaslapā. Klausītāji savu vērtējumu par katru uzstāšanos var izteikt, spiežot ikonu "Par", "Pret" vai "Rezerve". Latvijas Televīzija 5. decembrī izziņos, kuri 16 censoņi tiks virzīti tālāk uz TV pusfināliem, no kuriem pirmais tiks aizvadīts jau 26. janvārī.

"Tāpat kā pāgājušajā gadā, žūrija ņems vērā skatītāju balsojuma rezultātus, pieņemot gala lēmumu par to, kurām dziesmām un māksliniekiem būtu jānokļūst konkursa tiešraidēs. Pagājušajā gadā repertuāra žūrijas un tautas balsojuma rezultāti bija ļoti līdzīgi. Pēc dalībnieku noklausīšanās klātienē žūrijai ir desmit konkrēti kandidāti dalībai tiešraidēs, bet vēl sešas vietas ir brīvas, cerams, tās palīdzēs aizpildīt tautas balsojuma rezultāti," atklāj konkursa producente Ilze Jansone.

33 priekšnesumus klātienē vērtēja žūrija, kuras sastāvā šogad bija "Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports" izpilddirektore Agnese Cimuška-Rekke, "Radio SWH" programmu producents un mūziķis Artis Dvarionas, "Supernova" žūrijas priekšsēdētājs, radio "Pieci.lv" mūzikas redaktors un mūzikas producents DJ Rudd, kā arī "Supernova 2019" producente Ilze Jansone.