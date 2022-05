Latvijas dalība šā gada 'Eirovīzijā' izmaksājusi ap 140 000 eiro

Latvijas piedalīšanās starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija" šogad izmaksājusi apmēram 140 tūkstošus eiro, Latvijas Televīzijā (LTV) noskaidroja "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latviju šogad "Eirovīzijā" Turīnā pārstāvēja grupa "Citi zēni" ar dziesmu "Eat Your Salad". Diemžēl jau sesto gadu pēc kārtas Eiropa mūs atkal nesaprata: latvieši nespēja kvalificēties konkursa finālam, pusfinālā paliekot trešie no beigām.

Katru gadu pēc "Eirovīzijas" tiek aprēķināta summa, cik Latvijai izmaksājusi dalība populārajā konkursā. Lai gan LTV nedrīkst izpaust cenu, par kādu iegādāta konkursa rīkotāja – Eiropas Raidorganizāciju apvienības – licence, kopējās izmaksas bijušas aptuveni 140 tūkstoši eiro.

Šajā summā ietilpst komandas darbs priekšnesuma izstrādē (grafiskie video risinājumi, režijas koncepta izstrāde, tērpu izveide utt.), komandējuma izmaksas delegācijai, kā arī translāciju nodrošināšanas izmaksas. Summa vēl tiks precizēta, jo LTV norēķinus par maija projektiem veic jūnijā, portālam "Delfi" paskaidroja televīzijas pārstāve Anita Jansone.

140 000 eiro ir nedaudz mazāk par pērnā gada izmaksām, kad uz Roterdamu devās Samanta Tīna ar dziesmu "The Moon is Rising". Pērn mūsējo dalība "Eirovīzijā" izmaksāja 150 tūkstošus eiro – līdz šim visdārgāk. Arī Samanta neizkļuva no pusfināla, tajā ar 14 punktiem paliekot pēdējā vietā.

Jau vēstīts, ka šogad "Eirovīzijā" triumfēja Ukraina ar dziesmu "Stefania".