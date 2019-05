Latvijas pārstāvjiem 'Carousel' neizdodas kvalificēties 'Eirovīzijas' finālam

Ceturtdienas, 16. maija, vakarā Telavivā tika aizvadīts 64. starptautiskā dziesmu konkursa "Eirovīzija" otrais pusfināls, kurā ar kompozīciju "That Night" uzstājās arī Latvijas pārstāvji grupa "Carousel", kurai diemžēl neizdevās iegūt ceļazīmi uz sestdienas finālu.

"Carousel" uzstājās ar piekto kārtas numuru un otrajā finālā viņiem bija jākonkurē ar Armēnijas, Īrijas, Moldovas, Šveices, Rumānijas, Dānijas, Zviedrijas, Austrijas, Horvātijas, Maltas, Lietuvas, Krievijas, Albānijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Ziemeļmaķedonijas un Azerbaidžānas pārstāvjiem.

Finālā iekļuva tikai desmit dalībnieki, un "Carousel" starp šiem veiksminiekiem diemžēl nebija.

Ceļazīmi uz finālu ieguva Ziemeļmaķedonija, Nīderlande, Albānija, Zviedrija, Krievija, Azerbaidžāna, Dānija, Norvēģija, Šveice un Malta.

Šie desmit izpildītāji pievienosies pirmā pusfināla labāko desmitniekam, "lielā piecinieka" valstu un rīkotājvalsts pārstāvjiem un sacentīsies lielajā finālā, kas Telavivā notiks sestdien, 18. maijā.

Portāls "Delfi" otrajam pusfinālam piedāvāja sekot līdzi teksta tiešraidē kopā ar sociālo tīklu redaktoru un "Eirovīzijas" entuziastu Edgaru Bāliņu. Teksta tiešraidē varēja uzzināt interesantus faktus un komentārus, kā arī papriecāties par asprātīgākajām "Eirovīzijas" fanu atsauksmēm tviterī. Teksta tiešraides arhīvs izlasāms šeit un arī zem galerijas.

EIROVĪZIJA 2019: OTRAIS PUSFINĀLS

https://twitter.com/nokijs/status/1129132031693197324

Diemžēl "Carousel" neredzēsim lielajā finālā, taču sakām paldies viņiem par lielisko priekšnesumu un tiekamies sestdien "Eirovīzijas" finālā.

Un pēdējo vietu uz sestdienas finālu pelnīti izcīna Maltas pārstāve!

Mūsu astotais finālists ir Norvēģijas grupa "Keiino"

Pirmspēdējo vietu uz finālu izcīna Šveices pārstāvis Luka ar dziesmu "She Got Me"!

Dānija arī veiksmīgi nonāk lielajā finālā.

https://twitter.com/shmigors/status/1129131203804696576

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129131211513892870

Kā nākamais finālā iesoļo Čingiz no Azerbaidžānas. Apsveicam!

Ceļazīmi uz finālu izcīna arī Sergejs Lazarevs no Krievijas!

Sestdien baudīsim arī Zviedrijas pārstāvi! Tas nav pārsteigums.

Kā trešā finālā iesoļo Albānijas soliste.

Sestdien redzēsim arī favorītu no Nīderlandes.

Laiks noskaidrot desmit finālistus! Kā pirmie sestdienas šovā nonāk Ziemeļmaķedonija! 🇲🇰

Bukmeikeri lēš, ka Latviju neredzēsim sestdien, bet mēs zinām, ka pārsteigumi var notikt, un ticam, ka Eiropā netrūka fanu, kas balsoja par "Carousel"!

https://twitter.com/lagodman/status/1129128484272508930

https://twitter.com/MissDeLioncourt/status/1129127548988854284

https://twitter.com/LaurisReiniks/status/1129127163477864449

https://twitter.com/KristineStend/status/1129126281352744960

https://twitter.com/_skabarga/status/1129126314932342792

https://twitter.com/Perpetuja/status/1129125968445169664

https://twitter.com/mazaismurdzins/status/1129126079594160130

https://twitter.com/MadaraN/status/1129124870946721800

https://twitter.com/tapatimarta/status/1129124609545134080

Vēl dažas minūtes, un mēs uzzināsim desmit laimīgos, kas iekļūs lielajā sestdienas finālā.

https://twitter.com/ieva_w/status/1129123986909143040

https://twitter.com/etanolisms/status/1129123229350662145

https://twitter.com/ElyTashux/status/1129123601217654787

https://twitter.com/archi_balds/status/1129122548774514689

https://twitter.com/SantaTwitt/status/1129122558111100928

https://twitter.com/Oskarsfr/status/1129121528921120774

https://twitter.com/MarisLagzdins2/status/1129120639149912068

18 dziesmas ir dzirdētas, un jau drīz varēsim balsot par saviem favorītiem!

Un šīvakara koncertu noslēdz Azerbaidžānas pārstāvis Chingiz! Šī valsts allaž nepakautrējas investēt šovā, un šis gads nav izņēmums. Viņam prognozē vietu pirmajā pieciniekā, un mēs labi redzam, kāpēc.

https://twitter.com/christyu4/status/1129118893786767360

https://twitter.com/IevaSurvillo/status/1129119043162640385

https://twitter.com/heeeewkic/status/1129118268583796736

https://twitter.com/Sawluks/status/1129118053822795780

Teorētiski Ziemeļmaķedonija piedalās pirmoreiz – jaunā nosaukuma dēļ. Vairs mums nenāksies balsojumā dzirdēt “former Yugoslavia Republica of Macedonia”.

https://twitter.com/rubinstein_/status/1129117804156870657

https://twitter.com/eedgars/status/1129117845839863808

https://twitter.com/pluume31/status/1129117860998144001

https://twitter.com/Akmens64/status/1129117611919400961

https://twitter.com/Kukarane/status/1129117354682671110

Tas ir viņš – Dankans Laurencs! Visticamāk, tieši viņš plūks uzvaras laurus šajā konkursā, un ir liela iespēja, ka nākamgad mēs tiekamies Nīderlandē. Dziesma, kas noteikti patiks žūrijai, un arī skatītāji nepaliks vienaldzīgi pie šīs spēcīgās balādes.

https://twitter.com/FightTheFuture_/status/1129116976692060160

https://twitter.com/KalnsJaaninsh/status/1129117085320253447

https://twitter.com/Akmens64/status/1129116749138464768

https://twitter.com/Sawluks/status/1129116816742191108

https://twitter.com/Sawluks/status/1129115923800051715

https://twitter.com/Medne_Madara/status/1129116001960960003

Norvēģija šogad sūta ļoti interesantu dziesmas konceptu. Popsīgs deju gabals tiek kombinēts ar sāmu tautai raksturīgajiem “joiku” dziedājumiem. It kā ar to vajadzētu pietikt finālam, bet domājams, ka visu seno sāmu Dievi un gari šobrīd nav īsti sajūsmā par to, ko viņi redz.

https://twitter.com/Boreiko/status/1129115382411857931

https://twitter.com/maira6666/status/1129115398434111488

https://twitter.com/Oskarsfr/status/1129115041951883265

https://twitter.com/AKozlovska/status/1129115098100981762

Uz skatuves kāpj Albānija. Jonidai nebūs viegli uzstāties pēc Lazareva, taču bukmeikeri domā, ka viņa varētu dabūt kādu no pēdējām ceļazīmēm uz sestdienas finālu. Mēs gan ceram, ka to izdarīs Latvija.

https://twitter.com/Medne_Madara/status/1129114732814843904

https://twitter.com/mazaismurdzins/status/1129114856593006593

https://twitter.com/ritmane/status/1129114328345526272

Otrs šīvakara favorīts ir Sergejs Lazarevs. Pirms dažiem gadiem viņš ieguva ļoti augsto trešo vietu, un bukmeikeri spriež, ka līdzīgs scenārijs varētu piepildīties arī šogad. Ar šīm iespaidīgajām video projekcijām Sergejs būs starp favorītiem arī finālā!

https://twitter.com/ritmane/status/1129113632044929029

https://twitter.com/ritmane/status/1129113258131152896

https://twitter.com/NabasAite/status/1129113011057307650

https://twitter.com/Laumaryn/status/1129113049850437632

https://twitter.com/ABE_noLV/status/1129112747315269632

Brāļi un māsas lietuvieši nolēma, ka šogad uz Telavivu sūtīs Juriju Vekļenko, kurš reiz jau piedalījās šajā konkursā pirms dažiem gadiem kā bekvokālists. Toreiz viņš izpelnījās skandalozu slavu, jo uz skatuves gardi saskūpstījās ar vienu citu vīriešu kārtas bekvokālistu. Šogad dziesmai “Run With the Lions” neko spožus panākumus nesola un nāksies vien Juriusam ar savām lauvām skriet atpakaļ uz Lietuvu bešā.

https://twitter.com/RenateSkorobog1/status/1129112086318075904

https://twitter.com/anjo_lv/status/1129111784403755013

https://twitter.com/etanolisms/status/1129112004827013120

https://twitter.com/zanegierte/status/1129111735074545670

https://twitter.com/maira6666/status/1129111249541840896

https://twitter.com/AntraJC/status/1129111268424654848

Maltā, lai tiktu uz “Eirovīziju”, ir jāuzvar vietējā “X Faktorā”, un tieši to veiksmīgi izdarījusi dziedātāja Mikela. Bukmeikeri spriež, ka viņai tīri labi varētu veikties arī šovakar un arī sestdien viņa varētu nepalikt gluži pēdējā vietā.

Horvāts Roko Blaževičs ir uzaudzis ļoti muzikālā ģimenē – arī viņa vecāki ir dziedātāji un arī viņa brālim ir muzikāls talants. Domājams, ka Horvātija savu veiksmes normu ir izsmēlusi pērn futbola Pasaules kausā, jo ar šo viņi nekur baigi tālu netiks.

https://twitter.com/enoslekim/status/1129110145223593984

https://twitter.com/Marikatrons/status/1129110196859613184

https://twitter.com/Akmens64/status/1129110250869710853

Austriju šogad pārstāv dziedātāja Paenda, kuras lielākais elks ir Lady Gaga. Austrijai tīri labi gāja pērn, kad visai negaidīti tika iegūta trešā vieta. Varam būt diezgan droši, ka šogad šādi pārsteigumi izpaliks.

https://twitter.com/Oskarsfr/status/1129109035041660933

https://twitter.com/__kristine_h/status/1129109091417317377

https://twitter.com/Medne_Madara/status/1129108947812659202

https://twitter.com/anjo_lv/status/1129108760407040000

https://twitter.com/ritmane/status/1129108777205149699

https://twitter.com/Akmens64/status/1129108803088277504

Lūk, arī pirmais no šī vakara “smagsvariem”. Jons Lundviks pārliecinoši uzvarēja šīgada “Melodifestivalen”, un viņam tiek prognozēta vieta trijniekā arī sestdienas finālā. Dziesma, kas var iepatikties gan skatītājiem, gan žūrijai. Var gadīties, ka nākamgad mums jātiekas Zviedrijā. 🇸🇪

https://twitter.com/inese_maakone/status/1129107906832551936

https://twitter.com/eedgars/status/1129107782584680448

https://twitter.com/rubinstein_/status/1129107806160859136

https://twitter.com/MarkusRiva/status/1129107222506680322

Dānijas pārstāves Leonoras izredzes bukmeikeri vērtē visai piesardzīgi, taču pie lielas veiksmes viņai varētu atrasties sava vieta finālā. Katrā ziņā balvu par pašu oriģinālāko dziesmas nosaukumu viņa noteikti nav pelnījusi – šī varētu būt vismaz piektā reize, kad konkursā startē dziesma ar nosaukumu “Love Is Forever”.

https://twitter.com/LatvijasKaza/status/1129106515967840256

https://twitter.com/lienesomase/status/1129106606518620161

https://twitter.com/realKrivenchy/status/1129106066841772032

https://twitter.com/Ugis_Seglins/status/1129106001666424833

https://twitter.com/Perpetuja/status/1129105617107476480

https://twitter.com/lagodman/status/1129105748242456576

Rumānijas nacionālā atlase šogad noteikti bija visskaļākā, jo žūrijas balsojuma rezultātā uzvarēja Estere Peonija, bet otrās vietas ieguvēja, kurai prognozēja pat uzvaru visā "Eirovīzijā", saņēma mazāk punktu – daudzi runā, ka iepriekš izteikto homofobisko uzskatu dēļ. Tracis ne pa jokam, un šķiet, ka Esterei var arī neizdoties sestdien kāpt uz Telavivas skatuves vēlreiz.

https://twitter.com/SievieteR/status/1129105433933832197

https://twitter.com/eedgars/status/1129105515181686784

https://twitter.com/zanegierte/status/1129105029485481985

https://twitter.com/RenateSkorobog1/status/1129104476336545793

Turam īkšķus par mūsējiem un no sirds ceram, ka šī dziesma iepatiksies skatītājiem visā Eiropā. Ja ne viņiem, tad vismaz žūrijai. Ja ne žūrijai, tad vismaz lietuviešiem. Ja ne lietuviešiem, tad vismaz latviešiem Īrijā, Norvēģijā un Lielbritānijā! 🇱🇻

https://twitter.com/etanolisms/status/1129104190784057350

https://twitter.com/cactus_is_love/status/1129104242944479233

https://twitter.com/IvoButkevics/status/1129103963347935232

Enerģiskais Šveices puika Luka Hanni ir gatavs atgriezt savā valstī cerību uz labu rezultātu šajā konkursā. Pēdējo 20 gadu laikā vienīgā reize, kad Šveice ir tikusi pirmajā desmitniekā, notika 2005. gadā, kad pulksteņu un banku lielvalsti pārstāvēja igauņu meitenes “Vanilla Ninja”. Lukas regetona ritmos ieturētais deju hits ir kā radīts, lai kļūtu par radio hitu, bet vai tas būs gana labs, lai iekarotu visaugstākās pozīcijas?

https://twitter.com/bembijs/status/1129103092815990785

https://twitter.com/Akmens64/status/1129103145727082498

https://twitter.com/rubinstein_/status/1129103164400111616

https://twitter.com/anjo_lv/status/1129102923944869890

Moldova šogad tur īkšķus par Annu Odobesku, kurai palīdzīgu roku uz skatuves sniegs arī smilšu māksliniece Ksenija Simonova. Īsi pirms lielā fināla Ksenija ir publicējusi savā “Facebook” kontā ļoti skarbu kritiku “Eirovīzijas” producentiem un skatuves cilvēkiem. Teju visas viņu idejas netiekot piepildītas un gadījumā, ja Moldova šovakar nekvalificēsies finālam, pilna atbildība par to esot jāuzņemas tieši organizatoriem, kuri esot nogalinājuši Moldovas cerības.

https://twitter.com/pluume31/status/1129101923313967104

https://twitter.com/labssanitars/status/1129101549324709896

https://twitter.com/anjo_lv/status/1129101662302478337

Kā otrā uz skatuves kāpj Īrijas pārstāve Sāra Makternana. Viņas izredzes šovakar bukmeikeri vērtē viszemāk, un varam būt puslīdz droši, ka Īrijai neizdosies astoto reizi uzvarēt šajā konkursā.

https://twitter.com/b1ack_math/status/1129100865544118272

Šovu atklāj Armēnijas dziedātāja ar skatuves vārdu “Srbuk” – viņa, kā jau daudzi “Eirovīzijas” dalībnieki, ir izmēģinājusi spēkus tādos TV šovos kā “X Factor” un “The Voice”, vienā no tiem iegūstot augsto otro vietu. Un, nē, viņai neesot absolūti nekāda saistība ar populāro kafijas brendu “Starbucks”.

Par "Carousel" balsot nevar, ja vien jūs neesat Lielbritānijā, Norvēģijā vai kādā citā no otrā pusfināla valstīm! Tad gan balsojiet no visa spēka.

https://twitter.com/LArtour/status/1129100181688004608

https://twitter.com/eedgars/status/1129099735858593792

Un šovs var sākties! Mūs atkal sveic visi četri vakara vadītāji, un jau tūliņ dzirdēsim 18 otrā pusfināla dziesmas.

https://twitter.com/realKrivenchy/status/1129099032184410113

https://twitter.com/TomsGrevins/status/1129097933188718592

https://twitter.com/Ugis_Seglins/status/1129097491746566145

Vai Latvija tiks lielajā finālā? Domas dalās, bet cerības ir! https://www.delfi.lv/izklaide/televizija/vai-varam-ceret-uz-finalu-ka-carousel-sovakar-veiksies-eirovizija.d?id=51096261

Jau pēc 10 minūtēm sāksies 64. Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls! Šovakar startēs vairāki favorīti uz uzvaru, kā arī mūsu pašu "Carousel", kas uz skatuves kāps ar piekto kārtas numuru. Turam īkšķus!