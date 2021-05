Lielā 'Eirovīzija' – jau šovakar! Kādus pārsteigumus varam sagaidīt

Jau šovakar tiks kronēts nākamais "Eirovīzijas" dziesmu konkursa uzvarētājs un tiks noskaidrota valsts, uz kuru šis grandiozais konkurss dosies nākamgad. Uzvarētāja noteikšanā piedalīsies arī Latvija ar savu vērtējumu.

Kuri ir galvenie favorīti uz panākumu šovakar? Kādus pārsteigumus varam sagaidīt? Portāls "Delfi" sniedz ieskatu šīvakara provizoriskajos notikumos.



Itālijas pārstāvji šogad šarmē visos veidos – ar spēcīgu dziesmu, izkoptu un gaumīgu stilu, lielisku izpildījumu un grandiozu skatuves šovu, ko papildina teju visa iespējamā pirotehnika. Tie, kuri "Eirovīzijai" sekojuši cītīgāk, sarakstam noteikti Itālijas priekšrocību sarakstam pievieno arī solista Damiano skatienu, balsi un skatuves ķērienu. Viņu uzvara Sanremo festivālā daudziem šķita kā pārsteigums, bet šobrīd nevienam vairs nav šaubu, ka "Maneskin" bija pareizā Itālijas izvēle, kas varētu atvest konkursu uz Apenīnu pussalu pirmoreiz kopš leģendārā Toto Kotunjo uzvaras 1990. gadā. Bukmeikeri vēl sestdienas rītā viņus izvirza kā galvenos pretendentus uzvarai un, ja Eiropa šovakar būs ballītes noskaņojumā, viņiem ir visas izredzes konkursu atvest uz Romu, Milānu vai Sanremo. Francijas pārstāve Barbara Pravī šogad ies Salvadora Sobrāla iemīto taciņu un centīsies šarmēt Eiropu ar vienkāršību, profesionalitāti un Francijai raksturīgu izpildījumu. Ja kaut reizi esat gremdējušies Francijas skatuves spožākās leģendas Edītes Piafas vokālajās pasakās, tad jūs noteikti saskatīsiet zināmas paralēles. Varam teikt, ka Francija šoreiz ķeras pie savām saknēm. Žūrija šo noteikti novērtēs, bet vai skatītājiem paliks atmiņā Barbaras emocionālais vēstījums, vai tas izcelsies starp citu valstu enerģiskajiem priekšnesumiem, vai Francija spēs noturēt skatītāja uzmanību pēc iespaidīgajiem Lietuvas un Ukrainas šoviem? Atbildi uzzināsim ap vieniem, diviem naktī, bet Francijas uzvara nebūt nebūtu liels pārsteigums, jo "Eirovīzijas" skatītāji labprāt izvēlas kvalitāti un vienkāršību pār gaismām, pirotehniku un tehnoloģijām. Interesants fakts: tieši pēc Francijas uzstājas Azerbaidžāna ar dziesmu "Mata Hari", kas stāsta par Nīderlandē dzimušo Vācijas spiedzi Pirmajā pasaules karā, kura tika sodīta ar nāvi tieši Francijā. Maltas izredzes 2022. gadā rīkot milzīgu ballīti pie sevis ir nedaudz sarukušas pēc pusfināliem, taču joprojām 18 gadu vecās dziedātājas Destinijas izredzes ir gana labas, lai pacīkstētos ar pārējiem līderiem. Sliktā ziņa – precīzu dziesmu kārtību konkursā izraugās producenti, un kopš 2003. gada šova Rīgā nekad nav uzvarējis pārstāvis, kurš startējis ātrāk par desmito pozīciju. Viņas dziesma gan tiek izcelta kā īpaši draudzīga radio formātam (atšķirībā no citiem favorītiem), un Destinijas izredzes uz veiksmīgu turpmāko karjeru ir pietiekoši spožas, lai šo konkursu izmantotu kā lielu pakāpienu tālākos panākumos. Ukrainas grupas 'Go_A' izredzes strauji kāpušas tieši pēc mēģinājumiem un jo sevišķi pēc pirmā pusfināla. Ja vēl aprīļa sākumā viņiem tika atvēlēta vien 12. vieta pusfinālā un pirmā palikšana aiz "Eirovīzijas" fināla Ukrainas vēsturē, tad šobrīd viņu iespaidīgā uznāciena izredzes tiek vērtētas kā piektās lielākās visā konkursā. Spriežot pēc vietējo līdzjutēju atsauksmēm – Ukraina skatītāju balsojumā varētu saņemt kādu dāsnu sveicienu no Latvijas. Šveicietis Gjons pusfinālā uzstājās tieši pēc mūsu Samantas Tīnas un ar savu izcilo priekšnesumu, iespējams, nozaga mums ne tikai kādu punktu, bet arī mūsu sirdis līdz pat agram svētdienas rītam. Vēl pirms mēneša viņš bija absolūts favorīts uz uzvaru konkursā – viņa dziesmas tapšanā roku pielicis arī viens no pērnā gada uzvarētāja Dankana Lorensa dziesmas producentiem un līdzību var saklausīt pat paviršākais šova skatītājs. Interesanti, ka Šveice uztājas ar 11. kārtas numuru un tas varētu sakrist ar laiku, kad beidzas Šveices hokeja izlases cīņa ar Čehijas vienību, un vismaz "Eirovīzijā" Šveice jau ir nodrošinājusi augstāku vietu pār saviem sestdienas pretiniekiem. Pārējo dalībnieku cerības uz pirmo vietu tiek vērtētas zemāk, bet neviens nav atcēlis pārsteiguma iespēju – galu galā tie ir tie paši bukmeikeri, kuri vakar solīja Kanādas hokeja izlasei drošu uzvaru pār Latviju...

Kā pirmo "melno zirdziņu'" varam izcelt likteņa nesaudzēto Islandes grupu, kas pozitīva Covid-19 testa dēļ nedrīkst šovakar kāpt uz skatuves – tā vietā redzēsim ierakstu no viņu otrā mēģinājuma. Ja redzējāt otro pusfinālu, tad varat apstiprināt, ka atšķirība nebija īsti pamanāma, un šis faktors varētu nostrādāt viņiem par labu. Jebkurā gadījumā noteikti sagaidiet balsošanu, jo Islandes punktus paziņos kāds aktieris no populārās "Eirovīzijas" filmas! Nebūtu pārsteigums, ja arī Somijas enerģiskā grupa 'Blind Channel' no mums saņemtu krietnu punktu devu, jo viņi prot iekarot skatītāju simpātijas. Priekšnesums noteikti uzjundīs atmiņas tūkstošiem ņūmetāla un grupas 'Linkin Park' faniem visā Eiropā, un emociju pamodināšana ir galvenā atslēga uz panākumu. Viņi arī veiksmīgi izcēlās sava pusfināla punktu paziņošanas laikā gan ar trāpīgiem jokiem, gan apstiprinot savu izaicinošo tēlu. Somu galvenie konkurenti noteikti ir itāļi, kuru rokenrolam tiek prognozēti augstāki panākumi. Kā pēdējos šoreiz izcelsim vienīgos Baltijas valstu pārstāvjus finālā – lietuviešus. Viņiem bija tas īpašais gods būt pirmajiem, kas ieskandina 65. 'Eirovīzijas' dziesmu konkursu, bet lielajā finālā viņi uzstāsies otrajā daļā starp diviem citiem spēcīgiem dalībniekiem – Bulgāriju un Ukrainu. Ja pērnā gada konkurss būtu noticis, viņu dziesma "On Fire" būtu nopietns konkurents uz visaugstāko pozīciju, taču šoreiz "The Roop" netiek izcelti starp galvenajiem favorītiem. Visticamāk, lielāko daļu no punktiem viņi iekrās tieši skatītāju balsojumā, bet veiksmīga žūrijas vērtējuma gadījumā var aizķerties tuvu pirmajam trijniekam. 65. "Eirovīzijas" dziesmu konkursa fināls sāksies šovakar 22:00 un arī Latvijas līdzjutējiem būs iespēja nobalsot par saviem favorītiem. Mūsu pārstāve Samanta Tīna gan nepiedalās lielajā finālā, taču tas netraucēs mums fanot par saviem favorītiem un iesaistīties uzvarētāja noskaidrošanā. Portāls "Delfi" piedāvās teksta tiešraidi ar detalizētu notikumu izklāstu, ko papildinās labākie "Eirovīzijas" fanu tvīti.