Liriskā Nīderlande pret ēterisko Austrāliju: kurš triumfēs 'Eirovīzijā'?

Lai gan Izraēla jau saņēmusi kaudzi pārmetumu par slikti organizēto pasākumu, jau šovakar pulksten 22 startēs 64. starptautiskā dziesmu konkursa "Eirovīzija" fināls, kurā piedalīsies 26 valstu pārstāvji. Latvijas grupa "Carousel" diemžēl finālā neiekļuva, taču tas netraucē mums turēt īkšķus par citu valstu pārstāvjiem. Kas ir šī vakara favorīti, kurš iegūs žūrijas simpātijas, kā veiksies Igaunijai? Portāls "Delfi" sniedz ieskatu gada lielākajā notikumā Eiropas šovbiznesā.

Izteikts galvenais favorīts uz uzvaru ir Nīderlandes pārstāvis Dankans Laurencs ar dziesmu "Arcade". Lai gan viņa priekšnesumā nav spilgti un acīs lecoši šova elementi, viņa vokālās prasmes un sava veida vienkāršība varētu kļūt par veiksmes atslēgu.

Domājams, ka Nīderlandes priekšnesumu novērtēs gan žūrija, gan skatītāji, un pēc gada mēs visi, visticamāk, tiksimies Amsterdamā, Hāgā vai Roterdamā.



Otrā favorīte ir Keita Millere-Heidke no Austrālijas, kuras priekšnesums jau nodēvēts par iespaidīgāko "Eirovīzijas" vēsturē.

"Madonna ar raganām", "operdziedātāja uz steroīdiem" – šie ir tikai daži no apzīmējumiem viņas neaizmirstamajam uznācienam. Bukmeikeri viņu pagaidām ievieto otrajā vietā, taču, ja kāds var apsteigt Nīderlandes pārstāvi, tad tā noteikti ir viņa. Pie tam Austrālijai ir ārkārtīgi veiksmīgs uzstāšanās numurs – Keita uzstāsies pirmspēdējā.

Tieši pirms Austrālijas uzstāsies šveicietis Luka Hanni. Viņa iespaidīgais deju hits "She Got Me" pavisam noteikti skanēs radiostacijās visā Eiropā, un nav izslēgts, ka šī regetona ritmos ieturētā dziesma iegūs vietu pirmajā trijniekā. Katrā ziņā šis pavisam noteikti ir pēdējo gadu labākais Šveices priekšnesums.

Krievijas cerībai Sergejam Lazarevam īpaši nav noveicies ar starta numuru, jo viņš uz skatuves kāps kā piektais – gluži tāpat kā mūsu "Carousel" to darīja otrajā pusfinālā.

Lai gan bukmeikeru vērtējumā viņš ir nokrities uz pirmā desmitnieka beigām, nav šaubu, ka Sergejs ir viens no galvenajiem favorītiem skatītāju balsojumā. Mēs visi labi atceramies viņa izcilo šovu pusfinālā un atceramies, ka finālā balsot varēs visas valstis, un tas Krievijai var nākt par labu.

Vēl viens favorīts uz ļoti augstu vietu ir zviedrs Jons Lundviks ar savām gospeļu kora dāmām. Dziesma, kas pavisam noteikti patiks žūrijai un pieredzējušākajiem "Eirovīzijas" skatītājiem. Izcils izpildījums, pārliecinošs priekšnesums – Zviedrija vienmēr ir bijusi starp galvenajiem konkurentiem cīņā par uzvaru, un izņēmums nebūs arī šis gads.

Ja kāds var parūpēties par negaidītu pārsteigumu, tie notiekti ir iespaidīgie islandieši. Grupa "Hatari" jau visu nedēļu izcēlušies ar provokatīvu uzvedību, un viņu pusfināla šovs lika ieplest muti skatītājiem visā Eiropā. Vecāka gadagājuma skatītājiem būtu ieteicams doties pēc tējas brīdī, kad uz skatuves kāps 17. kārtas numurs. Tā visiem būs labāk.

Sešus mākslinieku šovakar dzirdēsim pirmoreiz – visus "Big 5" dalībniekus, kā arī mājiniekus no Izraēlas. No šiem uzmanības vērti būs tikai Francijas un Itālijas pārstāvji.

Francijas dziedātājs Bilanam Hasani nevarētu sūdzēties par uzmanības trūkumu, un brīžiem šķiet, ka viņš pat tiek nedaudz lobēts no mediju puses. Viņš noteikti iegūs neviltotu LGBT kopienas uzmanību, un vieta desmitniekā ir puslīdz droša.

Itālijas pārstāvis Mahmuds uz skatuves kāps uzreiz pēc francūža un ar savu dziesmu "Soldi" arī būs viens no favorītiem uz pirmo piecinieku. Sliktas dziesmas Sanremo mūzikas festivālā neuzvar.

Tā kā Latvija un Lietuva palika ārpus fināla, mums atliek turēt īkšķus par Igaunijas pārstāvi Viktoru Kronu, kurš ar visu šķībo dziedāšanu kaut kā pamanījās iespurgties starp desmit labākajiem pirmā pusfināla dalībniekiem. Šajā spēcīgajā konkurencē viņam gan būs grūti tikt augstāk par 15. vietu.

Lai kā arī nebūtu, šovakar ap desmitiem slēdzam iekšā televizorus un datorus, turam pa rokai tviteri un izbaudām gada skatītāko TV šovu Eiropā. Svaigākos jaunumus un plašākos komentārus varēs atrast portāla "Delfi" teksta tiešraidē, kas sāksies pulksten 21.45.