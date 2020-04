LTV pieņemts lēmums neturpināt populārā raidījuma 'Gudrs, vēl gudrāks' filmēšanu

Ārkārtējā situācija un aizsardzības pasākumi mainījuši arī LTV raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks" uzņemšanas plānus.

Raidījums, kas līdz šim ticis ierakstīts studijā ar skatītājiem, 17. un 24. aprīlī satiksies attālināti ne vien ar skatītājiem, bet arī dalībniekiem, portālu "Delfi" informēja LTV pārstāve Krista Luīze-Priedīte.

17. aprīlī savas klašu grupas finālāspēlēs 12. klases skolnieki, bet 24. aprīlī raidījuma komanda būs sagatavojusi īpašu raidījumu, kurā piedalīsies mūziķi, kas uzstājušies "gudriniekā".

17. aprīlī pl. 18.50 būs vērojams LTV1 spēles "Gudrs, vēl gudrāks" 12. klašu fināls.

Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ fināla dalībnieki savā starpā sacentīsies attālināti. Visi iepriekšējie raidījumi ar dalībniekiem studijā bija uzņemti vēl pirms pulcēšanās ierobežojumu aizlieguma, taču fināls šoreiz pavisam citāds – jaunieši atradīsies katrs savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā Covid-19 radīto situāciju, LTV pieņemts lēmums šo raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks" sezonu neturpināt – piekto klašu skolēniem šogad nebūs iespējas piedalīties spēlē. Raidījuma komanda cer, ka jau nākamajā televīzijas sezonā varēs atgriezties ierastajā raidījuma formātā, taču to rādīs laiks, "Delfi" paskaidroja LTV.

Sezonas finālā sacenšas Ģirts Alberts Celmiņš no Kandavas Reģionālās vidusskolas, Mārtiņš Reinis Puriņš no Valmieras Valsts ģimnāzijas, Māris Arcihovičsno Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Ralfs Bormanis no Madonas Valsts ģimnāzijas, Grieta Griezīte no Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas, Anete Patrīcija Raiskuma no Ogres Valsts ģimnāzijas.

Savukārt 24. aprīlī visiem "gudrinieka" skatītājiem būs iespēja vērot to, kā ar spēli tiek galā mūziķi, kuri uzstājušies "Gudrs, vēl gudrāks" raidījumos.

Sevi pārbaudīs Markus Riva, Samanta Tīna, Jānis Stībelis, Katō, Normunds Rutulis, Aija Andrejeva, Miks Dukurs un Aminata.

Tāpat šajā īpašajā raidījumā komanda būs sarūpējusi iespēju atskatīties uz atraktīvākajiem spēļu momentiem un pavēstīs, kā veicas bijušajiem spēles dalībniekiem.