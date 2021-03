Mūsu Samantai 'Eirovīzijas' pusfinālā ticis viltīgs un riskants kārtas numurs

Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) sadarbībā ar "Eirovīzijas" dziesmu konkursa organizatoriem ir izvēlējušies abu pusfinālu uzstāšanās kārtību. Latvijas pārstāve Samanta Tīna startēs otrajā pusfinālā ar 15. kārtas numuru.

Piecpadsmitā no kopumā 17 priekšnesumiem – ko tas nozīmēs Samantas Tīnas dziesmai "The Moon is Rising" un Latvijai?

Kopumā otrajā pusfinālā startēs 17 dziesmas, tādēļ būšana šova nobeigumā noteikti ir uzskatāma par priekšrocību – tas var palielināt izredzes nonākt lielajā finālā, jo pēdējās izskanējušās dziesmas skatītājiem parasti atmiņā paliek labāk.

No otras puses, īsi pirms Samantas ar 13. kārtas numuru uz skatuves kāps Bulgārijas pārstāve Viktorija, kura ir viena no galvenajiem favorītiem uz uzvaru "Eirovīzijā", bet tieši pēc tam ar 16. kārtas numuru uzstāsies Šveices pārstāvis "Gjon's Tears", kuram arī daudzi bukmeikeri prognozē uzvaru lielajā konkursā. Tieši pirms Samantas ar 14. kārtas numuru Roterdamu pieskandinās Somijas post-hardcore grupa "Blind Channel", kuru skanējumu daudzi pielīdzina ar leģendārajai grupai "Linkin Park" un, domājams, ka arī viņi daudziem "Eirovīzijas" faniem varētu būt starp favorītiem.

Otro pusfinālu atklās Sanmarino pāstāve Senhita ar dziesmu "Adrenalina", un pastāv liela iespēja, ka viņai uz skatuves pievienosies slavenais amerikāņu reperis "Flo Rida". Pirmā pusfināla atklāšanas dziesma būs Lietuviešu grupa "The Roop", kas arī pamatoti cer uz visaugstākajām pozīcijām šā gada konkursā.

Kā informē organizatori, uzstāšanās kārtība "Eirovīzijā" tiek noteikta ar producentu un režisoru palīdzību, un šī secība ir astoņu cilvēku lēmums, ko vēlāk apstiprina konkursa izpilddirektors Martins Osterdāls. Dziesmu secība tiek apzināti sakārtota, vadoties gan pēc dziesmas provizoriskajām izredzēm, gan dziesmas tipa, gan nepieciešamā tehniskā nodrošinājuma, proti, jāņem vērā arī skatuves darbinieku iespējas dziesmu starplaikos pārbūvēt skatuvi, to pielāgojot konkrētajam priekšnesumam.

Ar 15. kārtas numuru kādā no pusfināliem Latvijas pārstāvis "Eirovīzijā" startēs pirmoreiz un pagaidām bukmeikeri Samantas izredzes nonākt starp 10 finālistēm vērtē diezgan cerīgi, provizoriski ievietojot Latviju devītajā vietā. Lai gan reālās prognozes varam gaidīt tikai pēc pirmajiem mēģinājumiem, jau tagad ir skaidrs, ka Latvijas izredzes ir augstākas nekā trijos iepriekšējos "Eirovīzijas" konkursos.

"Eirovīzijas" dziesmu konkursa pirmais pusfināls startēs 18. maijā, bet Latvijas pārstāve uz skatuves kāps otrajā pusfinālā divas dienas vēlāk. Ceļazīmi uz lielo finālu, kas notiks 22. maijā, izcīnīs 10 labākās dziesmas no katra pusfināla. Portāls "Delfi" piedāvās teksta tiešraidi no pusfināla, kurā dziedās Latvijas pārstāve, kā arī konkursa fināla teksta tiešraidi.