Muzikālajā šovā zem Lūša maskas slēpusies basketboliste Baško

"Balss Maskā" sacensība kļuva arvien saspringtāka, skatītājiem tuvāk iepazīstot piecus dalībniekus – Planētu, Zebru, Fēniksu, Taureni un Lūsi. Dalībnieki izpildīja bērnības mīļākās dziesmas, atklājot arvien jaunus pavedienus par sevi.

Taču arī šī vakara noslēgumā detektīviem bija jāatmasko viens dalībnieks - detektīvi nosprieda, ka maska kritīs Lūsim. Pēc atmaskošanas detektīvi neslēpa pārsteigumu - zem maskas bija izcilā latviešu basketboliste Gunta Baško.

Zem Lūša maskas slēpās latviešu basketboliste, kā arī sieviešu basketbola izlases ģenerālmenedžere Gunta Baško, kura izpildīja mūziķa Dena Hartmena astoņdesmito gadu disko hitu – "Relight my fire".

Pirms Lūša atmaskošanas, divi no detektīviem bija pārliecināti, ka zem Lūša maskas slēpjas politiķe un šahiste Dana Reizniece-Ozola.

"Lūsis ir disko karaliene! Kad es biju dīdžejs, es spēlēju šīs dziesmas oriģinālversiju, kuru izpildīja Dens Hartmans, bet es pieļauju, ka Lūša jaunkundze ir no laika, kad "Take That" šo dziesmu caur TV ekrāniem pie mums to atveda. Sekojot līdzi pavedieniem, viss ved uz to, ka te vēl nav bijis politiķis, tādēļ, iespējams, ka šī ir pirmā politiskā lielfigūra uz "Balss maskā" skatuves – Dana Reizniece-Ozola!" prātoja detektīvs Jānis Šipkēvics.

"Man ir grūti domāt par kādu citu, kā tikai par Danu Reiznieci-Ozolu," pārliecināta bija Sipeniece.

Lai arī sākotnēji Samantai neveicās ar Lūša atminēšanu, priekšnesuma noslēgumā viņa izteica minējumu, ka zem maskas slēpjas politiķe Dace Melbārde. "Lūsis man ir vislielākā mīkla šajā raidījumā, bet Lūsis ir smuks. Lūsi nekad mūzikas industrijā neesmu satikusi, tā ir mistērija. Jāmin to mīkliņu!"

Arī skatītāju minējumu vidū bija politiķes Dana Reizniece-Ozola, Dace Melbārde, Ilze Viņķele, tomēr visi minējumi izrādījās kļūdaini, jo zem Lūša maskas slēpās basketboliste Gunta Baško.

Par piedalīšanos šovā stāsta basketboliste Gunta Baško: "Es ļoti priecājos, ka man jūs izdevās apmānīt! Tas ir daudz citādāk, kā būt uz laukuma, un ļoti labi, ka nebija skatītāju, jo spēlēt skatītāju priekšā un uzstāties ir daudz savādāk! Katrā ziņā – tā ir nervu kutinoša pieredze. Es ieraugu jūs un man uzreiz stress! Mans lielākais izaicinājums bija dziedāšana – jo esmu dziedājusi tik daudz, cik skolas stundās un automašīnā. Un tas arī ir viss. Ar dziedāšanu man nav nekāda sakara! Īpaši, kad dzirdēju sevi no malas, likās "Ārprāts!", jo otrā pusē taču ir cilvēki, kas kaut ko saprot no mūzikas!"