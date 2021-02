'Muzikālās bankas' rīkotāji uzņemas atbildību, ja pasākums izrādīsies vīrusa perēklis

Nedēļas nogalē Latvijas Televīzjas (LTV) skatītāji varēja baudīt Latvijas Radio rīkoto dziesmu aptauju "Muzikālā banka". Tā notika VEF Kultūras pilī laikā, kad daudzi citi izklaidējoši pasākumi atcelti Covid-19 pandēmijas dēļ, un daudzos skatītājos raisīja bažas par ārkārtas stāvokļa noteikumu ievērošanu.

Sestdienas vakarā virkne sociālo tīklu lietotāju norādīja: kā gan tas nākas, ka valstī visiem jāievēro gan mājsēde, gan komantdanstunda, taču LTV var vērot vērienīgu pašmāju mūziķu ballīti? Pagali ugunī iemeta arī daži mākslinieki, kuru vēstījumi sociālajos tīklos lika apšaubīt, ka viņi VEF Kultūras pilī tik tiešām ievēro valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, – maskas uz sejām nebija daudziem, arī divu metru distanci dziedoņi neievēroja.

Dziesmu aptauju "Muzikālā banka" organizē Latvijas Radio 2 sadarbībā ar LTV. Pasākuma izpildproducents bija Aigars Dinsbergs. Portāls "Delfi" vērsās pie viņiem, lūdzot tuvāk izskaidrot sarīkojuma norises organizāciju un tās atbilstību valstī esošajiem ārkārtas noteikumiem.

230 testi un mākslinieki "burbuļos"

Jau iepriekš izskanēja, ka VEF Kultūras namā, kur sestdien norisinājās "Muzikālā banka", neviens netika ielaists bez "svaiga" testa rezultātiem. Sarunā ar "Delfi" koncerta izpildproducents Aigars Dinsbergs skaidro, ka Covid-19 testi vairumam mākslinieku un tehniskā personāla tika veikti ceturtdien, desmit atlikušie testēti piektdien. Pasākums ticis organizēts sazobē ar Slimību profilakses un kontroles centru (SKPC), kas ieteicis, kā labāk organizēt šādu masveida tikšanos. Jāpiebilst, ka negatīvs Covid-19 tests simtprocentīgi negarantē, ka cilvēks nevarētu būt vīrusa pārnēsātājs.

Dinsbergs teic, ka visi mākslinieki tikuši sadalīti telpās pa trim stāviem, vadoties no viņu pašu "burbuļiem", proti viena atsevišķa grupa vai laulāti mūziķi drīkstējuši telpās būt kopā. "Visi trīs stāvi plus pagrabstāvs – viņi sēdēja katrs savās telpās. Uz skatuves tika aicināti pa kārtai, lai nepārklātos. Visiem obligāta prasība bija maskas, un mani priecē, ka visi to arī ievēroja," skaidro Dinsbergs, piebilstot, ka saprot, kāpēc neizpratni daudzos radījis attēls sociālajos tīklos, kurā redzami vairāki mākslinieki vienkopus un bez maskām. Dinsbergs to skaidro kā "nelaimīgu sakritību" – vienīgo īso mirkli, kad dziedātāji satikušies burtiski ceļā uz un no skatuves, lai izpildītu labdarības akcijas "Dod pieci" himnu, un tur arī tapis fotouzņēmums. Kāpēc bez maskām? Jo uz skatuves mākslinieki kāpa bez tām.

Visi 200 "Muzikālās bankas" dalībnieki tikuši sadalīti pa telpām, turklāt arī labierīcības bija sadalītas zonās, lai maksimāli samazinātu iespējamo saskarsmi. "Pēc katra priekšnesuma tika dezinficēti mikrofoni. Visi mākslinieki bija sadalīti savos "burbuļos". Bija kopējā fotosiena, pie kuras viņi bez maskām varēja pozēt tikai individuāli, bet vairāki kopā sava "burbuļa" ietvaros tikai maskās," teic izpildproducents. Viņš gan atzīst, ka daži mākslinieki vaicājuši: vai es savā ģērbtuvē drīkstu fotografēties bez maskas? Savā atsevišķā telpā mūziķi to drīkstēja darīt.

Dinsbergs atzīst, ka arī starp māksliniekiem pastāv viedokļu dažādība, cik bīstams ir Covid-19 un vai masku valkāšanai ir jēga. "Polarizācija sabiedrībā ir ļoti izteikta, tostarp mākslinieku vidū. Taču mani priecē, ka visi saprata: lai šis pasākums notiktu, visiem ir jāklausa noteikumiem." Mūziķiem viņš teicis: "Jūs esat darbā, nevis izklaidē!"

Vaicāts, kā notika personu izklīšana jau pēc pasākuma komantdantstundā, Dinsbergs skaidro, ka visiem līdzi bijis pašapliecinājums, taču viņam nav ziņu, ka kādu būtu apturējusi policija. Pagalmā bijis ļoti daudz automašīnu – katrā mašīnā sakāpuši vienas mājsaimniecības locekļi vai arī viena ansambļa locekļi un devušies mājup. Portāla "Delfi" rīcībā ir neoficiāla informācija, ka daži mūziķi kuplākā skaitā tomēr svinības pēc "Muzikālās bankas" turpinājuši, taču Dinsbergs par to nav informēts, katrā ziņā nekāda svinēšana nav turpinājusies VEF Kultūras namā. "Pametu to kā pēdējais ap vieniem naktī un tur neviena vairs nebija," apgalvo Dinsbergs.

LTV pauž nožēlu par atsevišķu mākslinieku negodprātību

"Muzikālo banku" translēja Latvijas Televīzija, kopskaitā sestdienas vakarā nodarbinot 30 darbiniekus, kas nodrošināja tiešraidi. Kā portālam "Delfi" teica LTV pārstāve Krista Luīze Priedīte, arī viņiem ticis veikts Covid-19 tests, turklāt komandai ir jau uzkrāta pieredze, organizējot tiešraides pandēmijas apstākļos. "Pasākumos, kas ierakstīti pagājušā gada nogalē un šā gada sākumā, strādāt un uzstāties varēja tikai LTV darbinieki un mūziķi ar negatīviem Covid-19 testiem. Kas attiecas uz "Muzikālās bankas" norisi, pasākuma producentam un abiem medijiem SPKC sniedza ieteikumus un papildu rekomendācijas maksimālai tiešraidē iesaistīto darbinieku un mūziķu drošībai," pauž Priedīte.

"Ņemot vērā to, ka LTV nebija pasākuma organizators, bet tikai tiešraides nodrošinātājs, mēs nevaram atbildēt par mūziķu godprātību aizskatuvē. Mūs apbēdina tas, ka vairāki Latvijā mīlēti mākslinieki tomēr nespēj ievērot drošības noteikumus un rāda sliktu piemēru sabiedrībai, taču no sirds sakām paldies visiem tiem māksliniekiem, kuri šādu ārkārtējās situācijas laikā notiekošu televīzijas ierakstu laikā ievēro visas drošības prasības un neapdraud sevi, savus kolēģus un tuviniekus," skaidro LTV pārstāve.

Latvijas Radio uzņemas atbildību

Dziesmu aptauju "Muzikālā banka" organizē Latvijas Radio. Radio komunikācijas daļas vadītāja Ieva Aile portālam "Delfi" skaidro, ka pirms tam notikušas konsultācijas gan ar Kultūras ministriju, gan SKPC. Tikušas ievērotas visas vadlīnijas par sociālās distancēšanās nodrošināšanu filmēšanas laikā. "Pēc kosultācijām ar SKPC tika precizēta virkne papildu prasību. Tas viss bija iekļauts ierobežojumos, par kuru ievērošanu atbild gan izpildproducents Aigars Dinsbergs, gan katrs mūziķis un darbinieks individuāli. Visi cilvēki ir parakstījuši apliecinājumu, ka šīs prasības ievēros, skaidro Aile.

Aile arīdzan apliecina, ka Latvijas Radio kā "Muzikālās bankas" producents uzņemas pilnu atbildību par notikušo. "Jau tuvāko dienu laikā tiks sagatavots detalizēts izvērtējums par faktisko norisi un tās atbilstību Radio valdes noteiktajiem ierobežojumiem," teic Latvijas Radio pārstāve.

Jāpiebilst, ka pirmdienas pēcpusdienā arī Kultūras ministrija (KM) vērsusies Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē (NEPLP) ar lūgumu skaidrot epidemioloģisko noteikumu ievērošanu "Muzikālās bankas" norises laikā.

NEPLP būs jāiesniedz informācija par translēšanas procesā ievērotajiem drošības pasākumiem un to saderību ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ministrija pauda cerību, ka šādu analīzi veiks paši tiešraides rīkotāji. KM ieskatā ir būtiski izdarīt secinājumus, fiksēt vājās vietas, jo šī pieredze var būt noderīga visiem, kas veido un veidos līdzīgas televīzijas pārraides Covid-19 stingro ierobežojumu apstākļos, ziņo LETA.

Trešo reizi triumfē Intars Busulis

Kā jau "Delfi" vēstīja, par "Muzikālās bankas 2020" vērtīgāko dziesmu skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējumā atzīta Intara Busuļa "Dejo vientulību". Sacenšoties 15 skaņdarbiem, pirmā vieta un skaista balva tika Busulim, bet otrajā vietā palika grupa "Carnival Youth". Trešie – grupa "Triānas parks" un Igo. Intaram Busulim šī ir trešā uzvara "Muzikālajā bankā".

Pasākuma producents Aigars Dinsbergs pauda prieku par izdevušos pasākumu. To novērtējis arī SKPC, kas organizatoriem jau koncerta laikā atsūtījis vēstījumu, sakot paldies par visu epidemioloģisko pasākumu ievērošanu.