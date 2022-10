Nākamā gada 'Eirovīzija' notiks Anglijas pilsētā Liverpūlē

67. starptautiskais dziesmu konkurss "Eirovīzija" 2023. gada pavasarī norisināsies Anglijas ostas pilsētā Liverpūlē.

Konkurss notiks daudzfunkcionālajā Liverpūles arēnā "M&S Bank Arena", kurā ietilpst apmēram 11 000 skatītāju. Šī arēna atklāta 2008. gadā un uzņēmusi virkni pasaules līmeņa mākslinieku.

Sacensībā par iespēju rīkot tik lielu pasākumu sākumā konkurēja septiņas pilsētas, taču finālā sacentās divas: Glāzgova un Liverpūle. Apvienotā Karaliste pēdējo reizi "Eirovīziju" rīkoja pirms 25 gadiem.

Lai gan šā gada konkursā uzvaras laurus plūca Ukrainas pārstāvji "Kalush Orchestra", drošības apsvērumu dēļ konkursa organizatori nolēma šova rīkošanu uzticēt otrās vietas ieguvējai. Līdz ar to "Eirovīzija" ceļos uz Apvienoto Karalisti, kuru šogad maijā konkursā pārstāvēja Sems Raiders ar dziesmu "Space man".

Konkursa atlases pusfināli notiks 2023. gada 9. un 11. maijā, un lielais fināls – sestdienā, 13. maijā. Pasākumu rīko Eiropas Raidorganizāciju apvienība kopā ar britu raidsabiedrību BBC.

