Nākamās zvaigznes meklējumi: ko sagaidīt no 'X Faktora' jaunās sezonas?

Jau pavisam drīz pie TV3 skatītājiem atgriezīsies muzikālais TV projekts "X Faktors". Svētdienas, 15. septembra, vakarā tiks dots starts šova trešajai sezonai.

Kā vēsta pārraides veidotāji, jaunā sezona pārsteigs ar vēl lielāku vērienu un jaudu, jo tagad mentoru komandā ir četri žūrijas locekļi – Aija Auškāpa, Marats Ogļezņevs, Reinis Sējāns un Intars Busulis. Līdz ar to tiks sniegtas lielākas iespējas dalībniekiem, jo jaunajā sezonā būs četras kategorijas – vokālās grupas, 25+, meitenes vecumā no 16-25 un puiši vecumā no 16-25. Abās iepriekšējās projekta sezonās bija tikai trīs dalībnieku kategorijas.

Pirmās četras svētdienas skatītāji varēs sekot līdzi dalībnieku atlašu raidījumiem, kuriem sekos trīs dramatiskas "krēslu izaicinājumu" pārraides.

Tieši "krēslu izaicinājumos" tiks noteikti 12 finālisti, kurus redzēsim septiņās tiešraidēs, sākot no 3. novembra. Šova dalībnieki cīnīsies par galveno balvu – desmit tūkstošiem eiro un līgumu ar ierakstu kompāniju "Sony Music".

Kā norāda šova veidotāji, jaunajā sezonā skatītāji ar aizrautību varēs sekot līdzi spožu talantu priekšnesumiem, turklāt jaunajā sezonā par vietu "X Faktora" finālā cīnīsies vēl vairāk starptautisku dalībnieku, kas būs ieradušies gan no tuvākām, gan no tālākām valstīm – Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un pat Kamerūnas.