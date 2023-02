Narkokarteļi, kontrabanda un cilvēku tirdzniecība: dodies pagrīdē ar žurnālisti Marianu

Pateicoties savai degsmei un drosmei, van Zellere ir ieguvusi daudzas prestižas žurnālistikas un stāstu veidošanas balvas. Plašu rezonansi 2016. gadā izraisīja viņas darbs "Death by Fentanyl" ("Fentanila nāve"). Žurnāliste bija veikusi izmeklēšanu, kurā tika atmaskoti nāvējošā opioīda nelegālie izplatītāji. Savukārt stāstā "Rape on the Reservation" ("Izvarošana rezervātā") van Zellere izgaismoja izvarošanas un seksuālās vardarbības gadījumu skaita satraucošo pieaugumu Amerikas indiāņu rezervātos. Van Zelleres dokumentālais stāsts "The OxyContin Express" par recepšu medikamentu ļaunprātīgu izmantošanu un tirdzniecību ne tikai ieguvis jau iepriekš minēto Pībodija balvu, bet arī tika nominēts "Emmy" balvai.