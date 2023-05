No LTV aizgājusī Ramona Salmiņa atgriežas ekrānos citā kanālā

Bijusī LTV laika ziņu diktore Ramona Salmiņa un arī kādreizējais TV3 ziņu korespondents Uldis Āboliņš veido jaunu raidījumu kanālā 360TV. 18. maijā pie skatītājiem nonāks informatīvi izklaidējoša pārraide "ZIŅneši". Komandas sastāvā ir arī kādreizējie "Bez tabu" veidotāji.

Kā skaidro uzņēmuma "Helio Media" sabiedrisko attiecību vadītāja Elīna Kolna, jaunā raidījuma jaudīgās komandas kodolu veido pieredzējuši profesionāļi, kas savas radošās spējas un žurnālistiskās kvalitātes kā reportieri iepriekš apliecināja TV3 un LNT ziņu dienestos. Jauno raidījumu attīsta producentu kompānija SIA "Brīvdienas", kas līdz šim darbojusies pašmāju TV šovu sfērā.

"360TV ZIŅneši" sola skatīties aiz ziņu virsrakstiem, tuvplānā izzināt emocijas izraisošu sociālekonomisko realitāti no lauku viensētas līdz galvaspilsētai, godā celt maz pamanītos vai nenovērtētos cilvēkus sabiedrības zobrata funkcionēšanai. Kopējo mehānismu darbinās producents un redaktors Uldis Āboliņš, kurš par labu 360TV jaunajam projektam pameta darbu TV3.

Jaunajā raidījumā vadītājas ampluā varēsim redzēt Ramonu Salmiņu, kurai aprīlis bija pēdējais darba mēnesis Latvijas Televīzijā – tur viņa lasīja laika ziņas.

Tāpat komandā darbosies kādreizējā LNT žurnāliste Dana Albrehta, bijusī "900 sekundes" sižetu autore Natālija Valdniece, bijušais raidījuma "Degpunktā" reportieris Miks Dūcis, kā arī Skaidrīte Nitiša un Alberts Dinters, kuri bija spoži savā profesijā raidījumā "Bez tabu".

Autoru komandā ir arī Ieva Čakste, kuru skatītāji iepazina LNT "Brokastīs" un reģionālais reportieris, ar izzināšanas entuziasmu apveltītais Emīls Višķers. Atspirdzinošu svaigumu sola "džeks no interneta" jeb "YouTube" un "Instagram" iepazītais Mārtiņš Dinsbergs.

Jaunā raidījuma producents Uldis Āboliņš: "Mērķis ir radīt tik dinamiskus segmentus, ka skatītājs nepaspēj nogurt. Reportieri ir klātesoši un ļoti būtiska daļa no stāsta, nevis tikai aizkadra balss no "kosmosa". Viņi eksperimentē, paši piedzīvo. Ja vajadzēs, būsim arī huligāniski un kacinoši, bet vienlaikus cieņpilni. Skatītājs saņems audiovizuālu piedzīvojumu, kas raisa emociju gammu – no aizkustinājuma līdz dusmām, bet tas nebūs nogurdinošais "viss ir slikti" rāmējums. Šis ir mēģinājums ielikt ziņveidīgu saturu tajā formātā, ko Vācijā definē kā TV Magazin jeb televīzijas žurnāls, un kas Latvijā ir līdz šim maz attīstīts izkārtojuma veids."

Pats Āboliņš martā paziņoja par aiziešanu no TV3. Kopumā televīzijas darbā viņam ir 15 gadu pieredze, Āboliņš daudzus gadus veidoja reportāžas par sabiedrībā aktuālām tēmām, īpaši pievēršoties jautājumiem, kas skar latviešu diasporu ārzemēs.