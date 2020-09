No 'RīgaTV 24' aizgājusī Ieva Strazdiņa vadīs raidījumu Latvijas Televīzijā

Ieva Straziņa, kuru skatītāji iepazina kā raidījumu un tiešraižu vadītāju kanālā "RīgaTV 24" karjeru turpinās sabiedriskajā medijā, proti, viņai uzticēta jauna pētnieciskā raidījuma vadīšana Latvijas Televīzjā (LTV).

Šogad augusta sākumā "RīgaTV 24" ētera seja Ieva Strazdiņa pēc septiņiem tur nostrādātiem gadiem no šī kanāla aizgāja. Viņa portālam "Delfi" pauda, ka laiks pieņemt jaunus izaicinājumus.

Nu kļuvis zināms, ka Strazdiņa turpmāk būs redzama jaunā LTV veidotā raidījumā. Pievienoties LTV viņu uzaicinājis jomā atzītais žurnālists Guntis Bojārs, kuram radusies ideja par pārraidi, kas pētītu veikalu plauktos un tirgū pieejamās pārtikas izcelsmi, saturu un cenu atšķirību.

Sarunā ar portālu "Delfi" Ieva teic: "Šis projekts ir liels izaicinājums. Kad es saņēmu piedāvājumu, tas šķita kas nereāls – sākot ar Gunta Bojāra telefonzvanu, beidzot ar dienu, kad saņēmu savu jauno LTV preses caurlaidi. Kad Guntis mani uzrunāja, es atbildēju, ka neesmu pārliecināta – vai tiešām es viņu nepievilšu. Protams, apņēmos strādāt un censties no visas sirds. Šis piedāvājums bija kā uzreiz ielēkt lielā un atbildīgā amatā. Guntis atbildēja ar vārdiem, kurus šobrīd atgādinu sev katru reizi, kad dūša saskrien papēžos: "Ir laiks peldēt plašākos ūdeņos"," par karjeras pavērsienu saka Ieva.

Jaunajam raidījumam dots nosaukums "Pārtikas revidents". Tā vadītāja ar nepacietību gaida pirmizrādi LTV ēterā: "Mums ir lieliska komanda, kas saauga kā viens organisms jau pirmajā dienā. Mums ir lieliski mentori. Mums ir raidījuma tēma, par kuru kaislīgi degam mēs visi. Ar lielu nepacietību gaidu pirmo raidījumu!"

Kā portālu "Delfi" informē LTV komunikācijas speciāliste Krista Luīze Priedīte, jaunā raidījuma pirmās sērijas varone būs sēne.

"Rudenī latvieši dodas uz mežu, lai lasītu sēnes. Cik daudz mēs par tām zinām? Kā atšķiras meža sēnes no tām, kas nopērkamas veikalā? Un tās, kas veikalā – kur tās aug un kā nonāk mūsu veikalu plauktos? Vai sēnes ir veselīgas un kas ir to sastāvā – to skaidros "BIOR" analīžu rezultāti. Tāpat arī uzzināsim, kas ir visbiežāk pieļautās kļūdas virtuvē, sēnes apstrādājot, un iepazīsim neparastus produktus, kuru sastāvā, kā izrādās, arī ir sēnes. Raidījumā sazināsimies arī ar ārzemniekiem – skaidrosim, vai tiešām sēņu lasīšana raksturīga tikai latviešiem. Uzzināsim, kas ir indīgās sēnes un kāpēc tās ir īpaši bīstamas, kā arī, vai sēnes nepareizi apstrādājot, arī ēdamās kļūst bīstamas mūsu veselībai," skaidro LTV.