No šova 'Balss maskā' izbalso Aunu jeb Valteru Pūci

TV3 muzikālajā šovā "Balss maskā" otrajā sērijā skatītājiem bija iespēja iepazīties ar sešām jaunām maskām – Mākoni, Aci, Ziedu, Lutausi, Lelli un Aunu. Šova detektīvi atmaskoja Aunu, zem kura slēpās populārais čellists Valters Pūce no grupas "Dagamba".

Vakaru ar pārliecinošu uzstāšanos atklāja Acs, izpildot leģendāro Enijas Lenoksas un Deivida Stjuarta dziesmu "Sweet Dreams". Acs par sevi atklāja, ka "Esmu totāla pilsētniece, kuras plānotājs ir saplānots pa stundām un esmu pieradusi pie sarežģītām situācijām. Un daudzi nemaz nenojauš, cik man ir laba humora izjūta, bet atzīstu – smieties es varētu biežāk!

Otrais dueļa dalībnieks bija Lutausis, kurš izpildīja rokenrola veterāna Čaka Berija jestro hitu "You never can tell". Izsakot pavedienus, Lutausis atklāja, ka "Mēs Lutaušu ģimenē visi esam sava ceļa gājēji, es darba nebaidos. Es ikdienā satieku visdažādākos zvērus un mēs ikdienā kopā gan mācāmies, gan priecājāmies."

Otrajā duelī sacentās Auns pret Ziedu. Auns izpildīja pašmāju grupas "Bermudu Divstūris" hitu "Ballējam Neguļam", par sevi atklājot, ka viņš ir "ragainis, ar nopietniem zināšanu pamatiem, lielām darba spējām un stingru disciplīnu".

Aunam pretim stājās neparastais Zieds, izpildot 90. gadu hitu "Freestyler". Zieds par sevi saka: "Šajos platuma grādos esmu retums – man līdzīgu var atrast vienu reizi trīsdesmit gados. Es esmu uguns, bet mana stihija ir ūdens!"

Un vakara noslēgumā sacentās Lelle pret Mākoni. Lelle par sevi vēsta: "Man ir skaista, trausla āriene, bet iekšējā pasaule ir bagātīgi dziļa. Un es neesmu viena – man ir mani pieci uzticamie rūķīši!" Lelle pārsteidza žūriju ar dziesmu "Dance Monkey".

Kā liela mīkla detektīviem bija vakara pēdējā dalībnieka – Mākoņa pavediens: "Man ir sava laikapstākļu laboratorija, savā bērnībā esmu lidinājies Vidzemes jūrmalas apkaimē, bet bērnībā esmu pavadījis Alūksnes apkārtnē". Arī Mākoņa uzstāšanās, izpildot Dzelzs Vilka dziesmu "Balerīna" nepalīdzēja pietuvoties atbildei, kas slēpjas zem maskas.

Vakara beigās uz izbalsošanas svītras tikās Lutausis, Auns un Mākonis. Šova detektīvi Samanta Tīna, Krivenchy, Baiba–Sipeniece Gavare un Jānis Šipkēvics lēma, ka atmaskots tiks Auns, kas izrādījās čellists Valters Pūce no grupas "Dagamba".

Valters Pūce atklāja, ka: "Esmu piedalījies dažādās dīvainās lietās – spēlējis Glastonberijas festivālā alā, kur skatītājiem bija iespēja ar īkšķi balsot, vai viņiem patīk šis priekšnesums vai nē. Arī šī ir interesanta pieredze, jo dziedāt maskā nebija viegli – maska ir diezgan smaga, ir problēmas ar elpošanu, ar kustībām, un tagad es zinu, kā jūtas skapis, kuru pārbīda," smejot teic Valters. "Turklāt, es nekad mūžā neesmu dziedājis, šovakar es dziedātāju pirmo reizi, tāpēc arī izvēlējos dziesmu "Ballējam neguļam", jo šķita, ka tā varētu būt vienīgā dziesma, kuru varēšu nodziedāt!"