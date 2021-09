No TV3 atlaistā diktore Arta Skuja sāk darbu ReTV Ziņu dienestā

Kanāls ReTV no šīs svētdienas, 26.septembra, nāk klajā ar vēl vienu analītisku raidījumu "Re:Skats", kuru vadīs ReTV Ziņu dienesta moderators Oskars Brasliņš un viena no Latvijā vadošajām ziņu moderatorēm Arta Skuja, kura pievienojusies ReTV Ziņu dienesta komandai, portālu "Delfi" informē kanāla publicitātes vadītājs Andris Jurga.

Stundu garajā raidījumā atskatīsimies uz nedēļas svarīgākajiem notikumiem, ReTV žurnālistu veidotajos sižetos šos notikumus un problēmas arī plašāk analizēsim un skaidrosim. Raidījuma producente ir Ilze Aginta, kurai ir ilggadēja pieredze mediju vidē, veidojot ziņu un analītiskos raidījumus kanālos LNT un TV3. Šobrīd viņas pamatdarbs ir Latvijas Radio, producējot raidījumu "Pēcpusdiena".

Raidījuma moderators Oskars Brasliņš ir ReTV žurnālists kopš 2014.gada, bet kopš 2017.gada ir ReTV Ziņu viens no vadītājiem. Kopš 2018.gada Oskars Brasliņš ir ziņu balss Radio TEV.

Raidījuma moderatorei Artai Skujai ir ilggadēja žurnālistes un moderatores pieredze, strādājot gan LTV, gan LNT un TV3, kā arī Latvijas Radio "Pēcpusdienā", kas ir Artas Skujas pamatdarbs.

Raidījumu "Re:Skats" atklās ReTV Ziņu moderators Oskars Brasliņš šo svētdien, 26.septembrī. Arta Skuja vadīs raidījumu 3.oktobrī. Raidījums "Re:Skats" turpmāk katru svētdienu plkst. 21.00 kanālā ReTV.

ReTV Ziņu dienesta vadītāja Dana France: "ReTV Ziņu dienests pēdējā gada laikā strauji audzis kvalitātes ziņā. Liels prieks par to, ka skatītāji to ir augstu novērtējuši. Vēl lielāks prieks par to, ka ReTV Ziņu dienests kļūst arvien ietekmīgāks mediju vidē. Šo sezonu sākām ar jaunu analītisko raidījumu "Aklā zona", kuru vada Ģirts Timrots. Tas ēterā ir tikai vienu mēnesi, bet skatītāji to jau ir atzinīgi novērtējuši. Tāpat arī ReTV Ziņu dienesta veidotās reportāžas no visas Latvijas rada plašu rezonansi sabiedrībā un ceram, ka arī "Re:Skats" skatītājiem sniegs vēl plašāku izpratni par norisēm sabiedrībā."

"Delfi" jau vēstīja, ka TV3 šovasar atbrīvojās no vairākiem profesionāļiem ziņu pasniegšanā, tostarp no Artas Skujas.