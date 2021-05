Noklausies! Piecas dziesmas, kuras var uzvarēt šā gada 'Eirovīzijā'

Jau pēc nedēļas, 22. maijā, tiks dots starts 65. Eirovīzijas dziesmu konkursa finālam, kurā noskaidrosies jaunais "Eirovīzijas" čempions.

Šobrīd Roterdamā, Nīderlandē, savu priekšnesumu skaņdarbam "The Moon is Rising" slīpē arī Latvijas pārstāve Samanta Tīna ar komandu. Viņu uz "Eirovīzijas" lielās skatuves redzēsim otrajā pusfinālā 20. maijā, un "Delfi" piedāvās lasītājiem teksta tiešraidi, kā arī izvērstu analītiku.

Jāteic, ka "Eirovīzijas" fani un arī bukmeikeri mūsu Samantai uzvaru konkursā gan neprognozē, tomēr cerības neatmetam.

Turklāt rādās, ka šis gads varētu būt īpašs ar to, ka līdz pat finālam nebūs izkristalizējies viens konkrēts favorīts, tādēļ raudzīsim noskaidrot, kas ir galvenie pretendenti uz uzvaru šā gada konkursā.

Šveice

Albāņu izcelsmes dziedātājs Gjons Muharremajs ar skatuves vārdu 'Gjon's Tears" pavisam noteikti ir starp galvenajiem favorītiem uz uzvaru konkursā vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, dziesma tiešām ir spēcīga un Gjons var lepoties ar vienu no spēcīgākajiem vokāliem šī gada konkusā. Varam būt droši, ka viņa dziesmu novērtēs žūrija, jo, kā zināms, tikai pusi no punktiem konkursā piešķir skatītāji, otra puse punktu ir profesionālas žūrijas pārziņā. Vēl viens būtisks punkts, kas runā par labu šveicietim, – dziesmas producēšanā dalību ņēmis arī Vouters Hārdijs, kas producējis arī iepriekšējā "Eirovīzijas" uzvarētāja Dankana Lorensa dziesmu "Arcade".

Itālija

Rokenrols un pirotehnika šogad būs Itālijas trumpji cīņā par uzvaru lielajā popmūzikas olimpiādē un, lai gan Itālija allaž bijusi starp galvenajiem favorītiem, šogad viņi izceļas vēl jo vairāk. 2017. gadā viņu vietējā "X Faktorā" uzmirdzēja un otro vietu ieguva grupa "Måneskin", kas savā skanējumā atgādina gadsimta sākumam raksturīgas skaņas ar skaļiem vokāliem, ģitāru skaņām un izaicinošiem tēliem. Viņu uzvaru Sanremo konkursā daudzi uzskatīja par pāsteigumu, taču šobrīd nu jau šķiet, ka tas bijis loģisks iznākums. Viņi nu ir īstas zvaigznes gan Itālijā, gan Roterdamā, un tas noteikti palīdz. Dziesma "Zitti e Buoni" noteikti jāpagriež skaļāk, ja gadījumā kaimiņi sestdien nesaprotamu iemeslu dēļ "Eirovīziju" neskatās.

Francija

Uzaugusi dziedātāju ģimenē, Francijas pārstāve Barbara Pravī nāks pierādīt, ka viss ģeniālais ir vienkāršs. Lai gan daudzi "Eirovīzijas" cienītāji šo sauc par garlaicīgu un pat iemidzinošu dziesmu, nevar noliegt, ka tā ātri iesēžas galvā sava lipīgā piedziedājuma dēļ. Tieši "Voilà" izredzes bukmeikeri vērtē visaugstāk. Dziesmas noslēpums slēpjas solistes izcilajās vokālajās prasmēs, stabilajā un pārliecinošajā skatuves stājā un dziesmas enerģijā, kas nevienai citai Eiropas valstij nepiestāvētu tik ļoti kā Francijai. Dzirdot šo dziesmu kādā "pleilistē", varētu padomāt, ka tā ir gadus 50 līdz 70 sena, iespējams, tieši tas ir šī skaņdarba trumpis attiecībā pret citām dziesmām. Vienaldzīgo noteikti nebūs.

Malta

Starp konkursa favorītiem Malta nav gozējusies kopš 2005. gada, taču šoreiz tā pamatoti var cerēt uz ļoti augstu vietu. Dziedātāja Destiny ar dziesmu "Je me casse" jau mēnešiem ilgi turas bukmeikeru prognožu galvgalī un svinēja uzvaru arī "Eirovīzijas" oficiālo fanklubu balsojumā. 2015. gadā viņa uzvarēja junioru "Eirovīzijā", bet pirms pāris gadiem svinēja uzvaru Maltas "X Faktorā". Jāpiebilst, ka viņai ir tikai 18 gadi, bet panākumi runā paši par sevi. Vai 2022. gadā "Eirovīzija" pirmoreiz viesosies Maltā? Ļoti iespējams.

Lietuva

Lai gan bukmeikeri šobrīd Lietuvu nosvieduši nedaudz zem pirmā piecinieka, Vaidotas Valiukevičius un grupa "The Roop" ir Baltijas lielākā cerība. Ekstravagantais stils, neparastās deju kustības un izcilā skatuves enerģija liek domāt, ka Lietuva šogad uzstādīs savu līdz šim labāko rezultātu. Pie viena jāuzslavē viņu izcilais PR, proti, Viļņa šo uztver pavisam nopietni un jau gatavojas sarīkot milzīgu diskotēku gadījumā, ja tiek plūkti uzvaras lauri. Īsi pirms došanās uz Roterdamu grupai atbalstu pauda arī premjerministre Ingrīde Šimonīte, valdības sēdi vadot grupas kreklā. Kā nesen atzina grupas līderis – Lietuvā daudzi "Eirovīziju" uztver tikpat nopietni, cik basketbolu, un šie ir ļoti skaļi vārdi, zinot to, ka leišiem basketbols ir gluži kā reliģija. Jāatzīst gan, ka pirms gada, kad "Eirovīzija" tika atcelta, viņu dziesmas "On Fire" izredzes tika vērtētas krietni augstāk.

Atgādinām, ka 65. Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls startēs otrdien, 18. maijā, bet Latvijas pārstāve Samanta Tīna dalību tajā ņems otrajā pusfinālā divas dienas vēlāk - 20. maija vakarā. Lielais fināls ar 26 dalībvalstīm gaidāms sestdien pulksten 22 pēc Latvijas laika un tajā nonāks desmit labākās dziesmas no katra pusfināla, rīkotājvalsts skaņdarbs un "lielais piecinieks".