'Nopietni?' – komiķis Skutelis izveidojis jaunu TV seriālu

Kas notiek, ja cilvēks bez pieredzes, bet ar apskaužamu entuziasmu, grib nofilmēt raidījumu? To atklās komiķa Jāņa Skuteļa režisēts seriāls "Nopietni?", kas televīzijas pirmizrādi piedzīvos tieši LTV 66. dzimšanas dienā – 6. novembrī. Galvenās lomas seriālā atveido Kozmens (Mārtiņš Kozlovskis), Jurijs Djakonovs un pats Jānis Skutelis.

"Saprotu, ka bez paskaidrojuma, tas var izklausīties dīvaini, bet es teikšu, ka šis ir brīnišķīgs laiks (lai arī runā, ka laiks esot ilūzija), kurā mēs dzīvojam. Laiks, kad var paskatīties sev apkārt, sameklēt – kas jauns jau it kā labi zināmajā – un realizēt to, kam nekad nepietika laika, tad, kad laiks bija cits. Tāds, lūk, laiks un par to, lūk, stāsts seriālā – "Nopietni?"," norāda seriāla režisors un šofera Ritvara lomas atveidotājs Jānis Skutelis.

Vēstures un ģeogrāfijas fanāts Andris (Mārtiņš Kozlovskis) pandēmijas dēļ zaudējis darbu tūrisma aģentūrā, kur strādājis par maršrutu sastādītāju. Tomēr viņam ir sapnis, ko ir radusies iespēja piepildīt – nofilmēt labāko Latvijas apceļošanas raidījumu televīzijas vēsturē. Lai to piepildītu, viņš ir gatavs atdot pēdējo kreklu. Savā radījumā "Brūnā zīme" viņš vēlas stāstīt par nepopulārām vietām, kas visādi citādi ir īstas pērles. Andris sastādījis maršrutu, noīrējis mikroautobusu "Latvija" un gatavojas raidījumu arī vadīt.

Viņam ir profesionāla filmēšanas komanda: skaņotājs Buda (Nauris Būda), operators Robčiks (Reinis Piziks), grimētāja Zanīte (Ilona Zariņa) un sievas brālis, snobiskais kinorežisors Oļegs (Jurijs Djakonovs). Līdzi brauc arī viņa bijušais kolēģis Ritvars (Jānis Skutelis), kurš arī palicis bez darba – viņš nolīgts par šoferi.

Seriāls šovasar viesojies dažādās vietās Latvijā – Carnikavā, Ropažos, Dobelē, Lapmežciemā, Kuldīgā un arī Uzvarā, un it visur varoņi piedzīvojuši ko neparastu. "Plāns piecās dienās nofilmēt piecus satriecošus raidījumus sāk izskatīties nereāls, kad komanda saprot – Andra kolosālās vietas ir kolosālas tikai "uz papīra" un izvēlētajos objektos nekā nav. Neskatoties uz to, katru dienu viņiem tomēr izdodas kaut ko satriecošu nofilmēt. Ko un kā – to ir grūti vārdos aprakstīt, tas jāredz pašiem," teikts seriāla anotācijā.

Jānis Skutelis norāda, ka stāsta galvenais fokuss tomēr ir vērsts uz to, vai un kā mēs paši varam ikdienišķajā atrast interesanto: "Protams, ka šo sešās epizodēs izstāstīto stāstu varētu izstāstīt daudz kodolīgāk, piemēram, citējot pašam sevi: "Garlaicīgu vietu nav, ir garlaicīgi cilvēki." Vai – pārfrazējot paša citātu: "Nav garlaicīgas dzīves, ir garlaicīgas kompānijas.""