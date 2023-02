Noskaidrots Latvijas atklājējs – izdzīvotājs. Balsojumā uzvar Valdis Vītoliņš

Pirmdien, 27. februārī, noslēdzās Latvijas vadošā ziņu medija "Delfi" un globālā televīzijas kanāla "National Geographic" kopīgi veidotā projekta-balsojuma "Latvijas atklājējs" piektā kārta. Tajā sacentās spilgtas personības, kuras savu fizisko un mentālo spēju robežas pārbauda dažādos ekstrēmos piedzīvojumos. Šajā kategorijā uzvaras laurus ar rekordlielu balsu skaitu plūca Valdis Vītoliņš.

"Latvijas atklājējs" piekto kārtu – ekstrēmo piedzīvojumu mednieku un izdzīvotāju kategoriju – iedvesmojis pirmatnējo piedzīvojumu mednieks, izdzīvošanas instruktors un pasaules izzinātājs Heizens Audels, kurš plašāku atpazīstamību iemantojis, pateicoties "National Geographic" raidījumu ciklam "Primal Survivor" ("Pirmatnējā izdzīvošana"). Pārraidē viņš dodas aizraujošos ceļojumos uz dažādiem pasaules nostūriem, iepazīstas ar vietējiem iedzīvotājiem, izzina dabas bagātības un stājas pretī pirmatnējiem izaicinājumiem, liekot lietā zināšanas, kuras apguvis no dažādām ciltīm. No krokodilu olu meklējumiem Papua-Jaungvinejā līdz pat ziemeļbriežu ganīšanai Norvēģijā – Audela dēkās adrenalīna un pārsteigumu netrūkst.

Piektajā kārtā cīņu par uzvaru uzsāka piecas spilgtas lokālās personības, bet vēlāk šim pulkam pievienojās arī sestais pretendents, kuru ļoti aktīvi bija ieteikuši lasītāji. Balsojumā piedalījās pasaules apceļotājs, pārgājienu entuziasts un aktīvā tūrisma aģentūras "Postnos" līdzīpašnieks Valdis Vītoliņš, alpīniste Kristīne Liepiņa, kura sasniegusi vairāk nekā 150 virsotnes dažādos pasaules reģionos, viens no Izdzīvošanas skolas dibinātājiem, apmācību un nometņu programmu radītājs Oskars Špickopfs, Marats Eglītis, kurš ar izdzīvošanas iemaņu apgūšanu nodarbojas jau aptuveni desmit gadus un pieredzi guvis gan Āfrikā, gan Gruzijas kalnos, ģeogrāfs un aizrautīgs dabā gājējs Kristaps Kiziks, kurš purvā jūtas, kā zivs ūdenī, un visbeidzot arī lasītāju ieteiktais gids un ceļotājs Kārlis Zemke, kurš ļoti daudzus iedvesmojis doties nezināmajā un pārkāpt savas robežas.

Nedēļas garumā lasītājiem bija iespēja balsot par savu favorītu, un šoreiz tika saņemts rekordliels balsu skaits. Kopumā par visiem dalībniekiem tika atdotas 13203 balsis, no tām 4687 – par Valdi Vītoliņu.

Uzvarot balsojumā, viņai/viņam būs iespēja doties īpašā piedzīvojumā, un no 7. marta Latvijas atklājēju piedzīvojumus video formātā nodosim "Defi" lasītāju vērtējumam.

Arī "Latvijas atklājējs" balsotāji cīnās par balvām, un pēc šīs kārtas ērtu un mūsdienīgu ceļojumu somu ar "National Geographic" un "Delfi" suvenīriem saņem Lelde (lelde.birke....@gmail.com). Ar uzvarētāju par balvas saņemšanu sazināsimies personīgi.

Kas notiks tālāk?

Projekta turpinājumā no 28. februāra līdz 6. martam visi interesenti tiek aicināti balsot par savu favorītu "Latvijas atklājējs" noslēdzošajā – sestajā – kārtā.

Foto: Publicitātes foto/DELFI

Tās iedvesma ir godalgots zinātnieks, tehnoloģiju entuziasts, inženieris un "National Geographic" pētnieks Alberts Lins, kura jājamzirdziņš ir vēsturiskas vietas un zuduši objekti. Raidījumos "Lost Cities With Albert Lin" ("Zudušās pilsētas ar Albertu Linu"), "Forbidden Tomb of Genghis Khan", "China's Megatomb Revealed", "Lost Treasures of the Maya", "Buried Secrets of the Bible" un citos viņš aizved skatītāju uz vietām, kādas nevienam pat sapņos nav rādījušās.

Arī sestajai balsošanas kārtai esam izraudzījušies piecas spilgtas, cienījamas personības, kuru spējas, plašās zināšanas un sasniegumi tiek novērtēti pētnieku un zinātnieku aprindās. Balsojumā piedalīsies matemātiķis un datorzinātnieks Andris Ambainis, kura pētniecības fokusā ir kvantu skaitļošana, kvantu kriptogrāfija un algoritmu teorija, fiziķis ar spēcīgu interesi par kvantu tehnoloģijām, LU profesors un arī dedzīgs zinātnes skaidrotājs Vjačeslavs Kaščejevs, vadošā pētniece un grupu vadītāja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Latvijas Genoma centra un genoma datubāzes vadītāja Vita Rovīte, Latvijas kosmosa industrijas asociācijas prezidents, zinātkāres centru ZINOO un Kosmosa izziņas centra veidotājs ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi sociālu sistēmu pašorganizēšanā un optimizācijā Pauls Irbins, kā arī bioloģijas doktore, Pasaules latviešu zinātnieku kongresa satura komisijas un L'Oréal-UNESCO Baltijas jauno talantu programmas "Sievietēm zinātnē" organizatore Ilze Dimanta.

Jau vēstīts, ka projekta "Latvijas atklājējs" iedvesma ir dažādu "National Geographic" televīzijas raidījumu vadītāji – cilvēki, kuru pieredze, zinātkāre un piedzīvojumu gars paver pasauli plašāk. Balsojums notiek sešās kārtās, meklējot "Latvijas atklājēju" sešās dažādās kategorijās – pavārmākslā, piedzīvojumos, vēsturē, žurnālistikā, izdzīvošanā un zinātnē.

Pirmajā balsojumā pavārmākslas kategorijā uzvaras laurus plūca konceptpavārs Renārs Purmalis, piedzīvojumu kategorijā vislielāko lasītāju atbalstu guva mūziķis, ceļotājs un zemessargs Gustavs Terzens, vēsturnieku kategorijā uzvarēja Kārlis Sils, savukārt žurnālistu kategorijā vislielākais lasītāju atbalsts bija TV3 žurnālistei Ievai Vārnai.

"Delfi" lasītāji tiek aicināti sekot līdzi balsojumam, izvēlēties savu favorītu un piedalīties konkursā – pēc katras balsojuma kārtas izlozē izvēlēsimies vienu laimīgo, kurš iegūs čemodānu ar "National Geographic" un "Delfi" suvenīriem, bet visi reģistrētie balsotāji balsojuma noslēgumā piedalīsies izlozē par galveno balvu "iPhone 14". Seši pasaulē pazīstami atklājēji, 30 mūsu varoņi – balso katru nedēļu un saņem vērtīgas balvas!