Lai gan televīzijai kā medijam pats būtiskākais ir ātra un kvalitatīva aktuālās informācijas pasniegšana, nozīme ir arī tam, kā izskatās cilvēki, kuri ik dienu mūs uzrunā no TV ekrāniem. TV sejas vienā mirklī var nonākt ne tikai ļaužu valodās, ja ar tēlu nošauts greizi, bet arī novērst uzmanību no ziņu satura. Par televīzijas moderatoru un diktoru izskatu ikdienā aizkadrā rūpējas virkne cilvēku, kuri piekrita padalīties aizkadra "ķēķī" un pastāstīt, kā notiek TV personību tēla veidošana.

Latvijas Televīzijā (LTV) pirms astoņiem gadiem izveidota Stila nodaļa, ko radīja un vada stiliste Dace Grīnberga – cilvēks ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi arodā. Kopumā LTV ir ap 60 personu, kuru tiešie darba pienākumi paredz "iešanu kadrā", un ar viņiem visiem strādā seši septiņi stila lietu zinātāji. Šogad LTV nonāca vēl nebijušā situācijā, kas Stila nodaļai izrādījās visai smags jautājums, proti, LTV kā sabiedriskā medija sastāvdaļa pameta reklāmas tirgu, līdz ar to no ziņu un raidījumu titriem pazuda apģērbu veikalu un zīmolu logo.

"Šogad bija liels stress, jo logo likt vairs nevar. Nolēmām to risināt divos veidos: izsludinājām iepirkumu, kura summa pārsniedza 10 000 eiro, kā arī drēbes lēmām nomāt no veikaliem uz pieņemšanas-nodošanas akta pamata. Pati gāju veikalus uzrunāt, bet ļoti daudzi negrib – jo veikala reklāma taču neparādīsies! Bezprecedenta gadījums," spriež Grīnberga. Taču iepirkumā gūtās drēbes atstātas Ziņu dienestam, tās paliek LTV īpašumā. Tās ir ne tikai žaketes un blūzes ziņu diktoriem, bet arī, piemēram, virsdrēbes ziņu korespondentiem. No iegādātajām drēbēm arīdzan izveidota efektīva "kapsulas" garderobe moderatoriem. Tā ir katram sava, jo cilvēki, kā zināms, ir ar dažādu augumu un figūras īpatnībām. LTV ir arī līgums ar ķīmisko tīrītavu.

Pati Grīnberga visvairāk strādā tieši ar ziņu cilvēkiem, veido tēlu rīta un vakara "Panorāmai", pieskata analītisko raidījumu vadītāju tēlus. "Vakara ziņās viņiem tēls ir oficiālāks, bet rīta "Panorāmā" stils ir vieglāks," skaidro Dace. Gadu gaitā apģērbšanās sistēma jau tā noslīpēta, ka viņai nav jābūt uz vietas pirms katra ētera. "Kad Gestiņš (Jānis Geste – red.) iet kadrā, es guļu mierīgi, jo ir tādi cilvēki, kam viss izskatās labi," viņa teic un piebilst, ka citiem bieži vien saliek komplektu un pie pakaramā piesprauž zīmīti, piemēram, "Bojār, tev ceturtdien jāvelk šis!".