Pašmāju trillerim 'Nemīlētie' pēdējā sērija; seriālu plānots turpināt

13. janvārī – tā sauktajā melnajā piektdienā – kulmināciju piedzīvos pašmāju seriāla "Nemīlētie" piektā sezona, proti, būs skatāma pēdējā tās epizode.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daudziem seriāla varoņiem sezonas laikā dzīve pilnībā mainīja kursu – kādam izjuka ilgi kaltie plāni, kāds zaudēja sev tuvu cilvēku, taču cīņa par mīlestību, ietekmi un naudu turpinās. Vai bezizejas situācijās mēs vienmēr speram īstos soļus un izdarām pareizās izvēles? Vai vēl spējam uzticēties, pat draugam? Kāpēc neatšķiram patiesību no meliem un ko izvēlamies, kad esam iedzīti stūrī? Tie ir jautājumi, kuri tika šķetināti visas sezonas laikā. Tikai noslēdzošajās sērijās skatītāji uzzinās, vai Krabim, Kūperam un Lorensam izdosies izglābties no grupējuma uzbrukumiem.

Viens no piektās sezonas spilgtākajiem notikumiem bija Mārtiņa Vilsona atveidotā tēla Valtera Kēniņa "augšāmcelšanās", kurš iepriekšējā sezonā it kā tika nogalināts un guldīts zemes klēpī. Negaidītais pavērsiens aizsāka spraigu notikumu lavīnu, kam vairākos gadījumos bija arī traģisks iznākums, liekot skatītājiem atvadīties no visai populāriem seriāla tēliem kā Zīle, Taisons, Letīcija, Lāzers, Rimants Valančuks jeb Rimis.

Sezona neiztika arī bez jaunpienācējiem, kuru parādīšanās seriālā būtiski mainīja lietu kārtību un sarežģīja dzīvi vairākiem citiem tēliem. Izrādījās, ka visu noziedzīgo pasauli kontrolē nežēlīgs un ietekmīgs ģenerālprokurors Hūberts Doļskis, kura tēlā iejutās aktieris Normunds Bērzs. No viņa baidās ne tikai noziedzīgās pasaules dalībnieki, bet arī policisti, politiķi un viņa paša padotie.

Kā portālam "Delfi" pavēstīja TV3 komunikācijas vadītājs Kārlis Pozņakovs, iecienītais seriāls pēc būtības nebeidzas, jo tam plānota jau sestā sezona. Pagaidām nav zināms, kad jaunās sērijas nonāks uz ekrāniem.