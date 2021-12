Pašmāju 'X Faktorā' uzvar 22 gadus vecā Grēta Grantiņa no Talsiem

Svētdienas vakarā noslēgusies pašmāju muzikālā šova "X Faktors" ceturtā sezona, un par tās uzvarētāju kļuvusi 22 gadus vecā Grēta Grantiņa no Talsu puses.

"X Faktora" finālā bija tikuši trīs jaunie šovbiznesa censoņi – Grēta Grantiņa no Talsiem un divi puiši, Eduards Rediko no Rīgas un Viktors Buntovskis arīdzan no Rīgas. Pēc fināla pirmā izgājiena no tālākas cīņas izstājās Eduards. Superfinālā Grēta Grantiņa sacentās ar 17 gadus veco publikas mīluli Viktoru Buntovski, un publika ar balsojumu lēma, ka jāuzvar ir tieši talseniecei.

Uzvarētājam solītā balva: 10 000 eiro un līgums ar "Universal Music Group".

Pirmā Grētas dziesma bija "Queen" skaņdarbs "Somebody to love". Otrā – Grēta uzstājās kopā ar savu kaimiņu Intaru Busuli, abiem kopīgi izpildot mīlas dziesmu "Miglas rīts", kas sākotnēji veltīta Busuļa sievai. Viņas trešais skaņdarbs: Maikla Džeksona "Love never felt so good".

Grēta Grantiņa līdz šim plašākai publikai vispār nebija zināma. Bērns būdams, viņa iedvesmojusies no pasaules popzvaigznēm. Bērnību pavadījusi mazā ciemā, Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendē, šobrīd viņa Rīgā mācās par skolotāju.

Otrajā vietā palikušais rīdzinieks Viktors Buntovskis TV skatītājus jau bija iekarojis ar savu dabisko šarmu un kuplo matu ērkuli. Viņa mīļākais dziedātājs ir Harijs Stailzs, un daudzi pamanījuši arī līdzības abu dziedāšanas manierē. Intervijā "Ghetto Games" Viktors atzina, ka kopš dalības "X Faktorā" krietni audzis viņa sekotāju skaits un arī pielūgsme no meiteņu puses. Tāpat viņš apzinājās, ka viņa sīvākie konkurenti šovā ir tieši Grēta un Eduards, un uzvaru šovā prognozēja Grētai.

"X Faktora" finālā Viktors sava talanta piekritējus lutināja ar Džona Lenona "Yesterday", grupas "Astro' n' out" skaņdarbu "Dejot trakāk" un visbeidzot ar Neta Kinga Soula 1954. gadā sarakstīto dziesmu "Smile".

Priecējot šova dalībniekus un fanus pie TV ekrāniem, īpašu uzstāšanos finālā sniedza pašmāju slavenības – "Prāta vētra", Dons un Aija Andrejeva.

Visus šova dalībniekus viņu ceļā uz slavu pavadīja muzikālie un garīgie mentori Reinis Sējāns, Aija Auškāpa, Intars Busulis un Marats Ogļezņevs.