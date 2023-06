Pēc suņa skandāla televīzija pārtrauc sadarbību ar Agritu Bindri

Pēc saceltās ažiotāžas saistībā ar šova "Ģimene burkā" varoņiem un suņa pamešanas sāgu, kanāls 360TV pirmdien paziņojis par sadarbības pārtraukšanu ar Agritu Bindri un viņas ģimeni.

"Redzētie raidījuma kadri skatītāju vidū raisīja dusmas un sašutumu par mājdzīvnieka likteni un jaunajiem dzīves apstākļiem, kas pēc ekspertu domām nebija labvēlīgi. Ņemot vērā visus minētos apstākļus, kanāls 360TV pārtrauc sadarbību ar Bindru ģimeni," paziņojumā saka kompānijas "Helio Media" sabiedrisko attiecību pārstāve Elīna Kolna.

"Esošie apstākļi ikvienam no mums bija modinātājzvans pamosties no sev tik ierastajiem burbuļiem un paskatīties arī uz ēnas pusēm, kas mūsu sabiedrībā ir ik uz soļa. Lai arī bieži noliedzam, tomēr ir jāatzīst, ka Bindru ģimene ir sabiedrības spogulis problēmā, kas Latvijā bijusi jau ilgu laiku pirms redzētajiem kadriem. Mūsu kanāla viena no vērtībām ir atbildība, tāpēc mēs kā medijs uzņemamies līdzatbildību notikušajā situācijā, taču skaidri varam teikt, ka neesam vienaldzīgi un iestājamies par šo problēmu. Katra medija misija ir palīdzēt sabiedrībai parādīt arī ēnas puses, kuras veido rezonansi un diskusiju. Šajā situācijā novērojām, cik mums kā sabiedrībai ir svarīga kritiskā domāšana un spēja objektīvi risināt sasāpējušos jautājumus. Raidījumā "Ģimene burkā" redzētie skati un situācija ir liela mācību stunda ikvienam no mums, ka atbildība ir jāuzņemas neatkarīgi no situācijas.

Mūsu 360TV kanāla vērtības un misija ietver atbildību pret sabiedrību un līdzcilvēkiem, kas iekļauj arī rūpes pret mājdzīvniekiem. Ar šo mēs atvadāmies no mūsu dalībniekiem Bindru ģimenes. Mēs visi kļūdāmies un par savām kļūdām pēc tam maksājam. Paldies, ka esam aktīvi un iesaistāmies kā sabiedrība problēmu risināšanā, bet šo aktīvo iniciatīvu, lūdzu, pēc tam nepārnesam agresijā pret cilvēkiem, īpaši nepilngadīgajiem. Šobrīd Mailo atrodas gādīgās rokās un ir uzsākts darbs ar kinologu, lai pēc iespējas ātrāk mājdzīvnieks varētu atrast sev drošas mājas un mīlošu ģimeni.

"Lai arī caur grūtu un sāpīgu pieredzi problēma tiek atspoguļota, esam pateicīgi, ka tā radījusi diskusiju dažādos burbuļos un ceram, ka šādas situācijas vairs neatkārtosies," teikts paziņojumā.

Pirmdienas vakarā ēterā būs redzama pēdējā sērija ar Bindru ģimeni.

"Delfi" jau vēstīja, ka Bindri – par to saņemot atalgojumu – šovā "Ģimene burkā" filmējās vairākus gadus. Nelaimīgais sunītis pie saimes nonāca 2021. gadā kā dāvana vecākās meitas 15. dzimšanas dienā. Divus gadus vēlāk suns izrādījās lieks gan meitenei, gan pārējai ģimenei, tāpēc tika nolemts dzīvnieku atdot paviršiem paziņām laukos, kur sunim mūžs būtu jāpavada pie ķēdes.

Dzīvnieku aizstāvju biedrības "Ķepu ķepā" pārstāve Gunita Bidere portālam atklājusi, ka pēc skandalozās sērijas par suņa atdošanu dzīvei pie ķēdes dzīvnieku uz patversmi atvedusi pati Agrita.

Šādu soli viņa spērusi bailēs no sabiedrības nosodījuma. Saskaņā ar patversmes teikto, Bindre suni atvedusi un atstājusi, pat ne "piecīti" neiedodot par Mailo barošanu.

Patversmē noskaidrojies, ka suns bijis bez dokumentiem un bez mikročipa, lai gan Mailo suņu reģistrā ir atrodams. "Šī persona ir pārkāpusi Ministru kabineta 266. noteikumus un dzīvnieks pēdējo reizi vakcinēts pret trakumsērgu 2021. gadā, paņemot kā kucēnu, un tas nozīmē, ka veterinārārstu Mailo savā dzīvē vairs nav redzējis," portālam "la.lv" stāsta Bidere.

Saskaroties ar sabiedrības dusmām par neētisko rīcību pret dzīvnieku, pati šova zvaigzne savā "Instagram" kontā izteikusies lakoniski, sīkākos savas rīcības paskaidrojumos neiegrimstot. "Nekļūdās tikai tas, kas neko nedara! Jūs varat nesaprast mani, manu lēmumu, manu rīcību, bet nevienam nav nekādu tiesību aizskart manus bērnus," vēstīja Bindre. Vēlāk Bindre ievietoja pāris īsos video, kā kopā ar ģimeni spēlē "desas" un gatavo ēdienu āra apstākļos.

TV šovā skatītāji vairāku gadu gaitā varēja sekot līdzi Bindres dzīvei – viņa cīnījās ar vīra alkoholismu, šķīra laulību, ar bariatrijas operācijas palīdzību atbrīvojās no prāva liekā svara, tika pie jauniem baltiem zobiem un arī patlaban šova ietvaros saņēma plastiskās ķirurģijas pakalpojumus.

Šovu "Ģimene burkā" veido producentu apvienība "Brīvdienas TV".