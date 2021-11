Pēc žūrijas un skatītāju lēmuma 'X Faktoru' pamet Olga Palušina

Valsts svētku nedēļa noslēdzās ar "X Faktora" 4. sezonas trešo fināla tiešraidi, kurā uz skatuves kāpa astoņi fināla dalībnieki, kas turpināja cīņu par šova galveno balvu – 10 000 eiro un līgumu ar ierakstu kompāniju "Universal Music Group".

Skatītāji un žūrija lēma, ka šovs ir jāpamet Olgai Palušinai, savukārt atlikušo dalībnieku likteni lēma skatītāji 200 sekunžu balsojumā, pēc kura noskaidrojās, ka šovu neturpinās grupa "We". Savukārt skatītāju simpātiju balvu ieguva Diona Liepiņa.

Šova trešo tiešraidi atklāja Diona Liepiņa, izpildot sava lielākā muzikālā elka Mārtiņa Freimaņa dziesmu "Dzīve kā košums". Aija Auškāpa atzina, ka Dionai izdevies uzburt multfilmas sajūtu, savukārt viņas mentors Intars Busulis viņai veltīja šādus vārdus: "Tu uzplauki kā zieds!"

Turpinājumā uz skatuves kāpa Olga Palušina, izpildot Lady Gaga dziesmu "Million Reasons". Olga tiešraidē ar humoru atzina, ka viņas lielākais atbalstītājs ir viņas kaķis.

Vakara turpinājumā "We" izpildīja pasaulslavenās puišu grupas "One Direction" dziesmu "Story of my life", ar kuru viņas vēlējās nodot skatītājiem katra savu stāstu. Žūrijas pārstāvis Marats Ogļezņevs atzina, ka šīs nedēļas priekšnesums no kopskaņas viedokļa nebija tik veiksmīgs kā pagājušajā nedēļā, bet individuāli katra sevi parādīja ļoti labi.

Kā nākamais uz skatuves kāpa Edgars Kārkliņš, kurš izpildīja sev ļoti tuvu dziesmu, kas viņam saistās ar valsts svētkiem – Imanta Kalniņa dziesmu "Elpo". Žūrija atzīmēja veiksmīgo dziesmas izvēli, bet priekšnesumu kopumā vērtēja kā ne visai izdevušos.

Šīs nedēļas jubilārs Eduards Rediko izpildīja Bruno Marsa dziesmu "Treasure", ko visa žūrija vērtēja ļoti pozitīvi.

Ar īpaši patriotisku dziesmu vakara turpinājumā uz skatuves kāpa vēl viens šīs nedēļas jubilārs, skatītāju iemīļotais Viktors Buntovskis, kurš izpildīja patriotisko Ulda Stabulnieka "Tik un tā" īpašā viņa mentora Reiņa Sējāna džezīgā aranžijā. Intars Busulis atzīmēja Viktora drosmi nodziedāt šādu šīs versijas aranžiju, savukārt Aijai bija sajūta, ka šī dziesmas versija būtu jādzied arī pašam Intaram.

Šovu turpināja finālists Deniels Bērziņš, kurš izpildīja Eda Šīrana dziesmu "Thinking out loud". Deniela mentors Marats Ogļezņevs par šo priekšnesumu izteicās šādi: "Tas bija iespaidīgi. Kad dziedi, tava balss stāsta stāstu – tas ir vērtīgi. Ir sajūta, ka tu izdzīvo priekšnesumu."

Kā noslēdzošā uz skatuves kāpa Grēta Grantiņa, kura izpildīja enerģisko Tīnas Tērneres dziesmu "Proud Mary". Viņas priekšnesums piecēla kājās visu žūriju un Aija Auškāpa atzina, ka šis bija vislabākais vakara priekšnesums.

"Paldies visiem, kuri šeit strādā. Man ir tāds prieks būt uz šīs skatuves. Es domāju, ka šis ir tikai sākums. Esmu ieguvusi jaunus draugus un darbaspējas, redzot, cik daudz visi strādā, un ātrumu sagatavot jaunus priekšnesumus," optimisma pilna bija Olga Palušina, kurai dalība šīs sezonas "X Faktorā" ir noslēgusies.

"X Faktors ir ļoti laba pieredze, un emociju kopums, ko tu vari piedzīvot īsā laikā. Paldies visiem, kuri parūpējās par to, lai šis viss tik skaisti izskatītos," teica grupa "We", kam arīdzan dalība šīs sezonas "X Faktorā" ir noslēgusies.