Pie skatītājiem nonāk jauns TV raidījums – 'Dīvāna eksperti'

No 11. marta un turpmāk piektdienu vakaros pl. 21.10 kanāla TV3 skatītājiem būs iespēja skatīties jaunu, izklaidējošu raidījumu "Dīvāna eksperti". Uzmanības centrā būs Latvijas slavenības un atpazīstami savas jomas eksperti, kuri nodosies vienam no pasaulē iecienītākajiem hobijiem – televīzijas satura komentēšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Teju ikvienam televīzijas skatītājam ir viedoklis par redzēto un tāds pavisam noteikti ir arī tautā iemīļotām personībām.

Nenoliedzams ir fakts, ka skatīties to, kā citi skatās un komentē televīzijas pārraides, ir daudz aizraujošāk nekā tas sākotnēji varētu šķist. Jaunais raidījums "Dīvāna eksperti" 12 nedēļu garumā pie TV ekrāniem pulcēs vairākas Latvijā iemīļotas personības ar savām ģimenēm vai draugiem. Katrā raidījumā eksperti apspriedīs aizvadītās nedēļas aktuālāko pašmāju TV saturu. No ziņu sižetiem līdz pašmāju realitātes šoviem un seriāliem – neviena TV pārraide neizbēgs no ekspertu personīgajām pārdomām par redzēto.

Mūsdienās netrūkst tādu dīvāna ekspertu, kuri izsakās publiski sociālajos tīklos. Starp viņiem ir arī slavenības un viens no raidījumā redzamajiem ekspertiem ir Jānis Krīvēns jeb Krivenchy, kurš aktuālākās TV pārraides skatīsies kopā ar draugu no Latvijas repa supergrupas "Singapūras satīns" – Edgaru Bāliņu. Tāpat arī skatītājiem būs iespēja redzēt tādas pašmāju personības, kā Baibu Sipenieci-Gavari kopā ar meitām Grietu un Hermīni, influenceri Roju Rodžeru ar vecmammu Edīti, draudzeņu trijotni – dziedātāju Aiju Andrejevu, Māru Upmani-Holšteini un TV3 rīta raidījuma "900 sekundes" moderatori Kristīni Komarovsku un daudzas citas personības.

"Mēs esam no tām ģimenēm, kurām nav tādu tradīciju vakaros kopīgi skatīties televīziju, tāpēc šī bija pavisam jauna pieredze. Mums ir ļoti interesanti iepazīties ar jauniem seriāliem un projektiem, un tā ir lieliska iespēja apmainīties ar domām un socializēties ar ģimenes locekļiem. Sanākšana kopā ar meitām, lai skatītos televīziju, man atgādināja manu bērnību, kad kopā ar ģimeni skatījāmies divus vienīgos pieejamos TV kanālus," stāsta viena no dīvāna ekspertēm Baiba Sipeniece-Gavare.