Latvijas Televīzija (LTV) sadarbībā ar portālu "Delfi" piedāvā pirmatskaņojumu dziesmai, kura šogad sacentīsies ar citām starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija". Latviju tajā pārstāvēs Samanta Tīna ar skaņdarbu "The Moon is Rising".

Dziesmas "The Moon is Rising" autori ir Aminata, Oskars Uhaņs un Samanta Tīna. Tā tapusi īpašā dziesmu rakstīšanas nometnē aizvadītā gada rudenī, kas notika sadarbībā ar Latvijas mūzikas eksportu.

Pie dziesmas videoklipa kā režisore strādājusi pati Samanta kopā ar radošo filmu studiju "Ai Production", operators – Ritvars Bluka, stils – Samanta Tīna un Anatolijs Ksenofontovs, padomdevējs – Kašers, horeogrāfes Linda Šeļakova-Paulauska un Baiba Klints un virkne citu profesionāļu.

"Dziesma ir kļuvusi tikai labāka, bet krasas izmaiņas tā nav piedzīvojusi," tās attīstību pēc pirmās versijas komentē dziedātāja. Interesanti, ka tieši "The Moon is Rising" bija pirmā dziesma, ko Samanta nometnē noklausījās un arī iedziedāja, un, kā atzīst pati, dziesma uzreiz iekarojusi viņas simpātijas.

"Šī dziesma ir par spēcīgām un apbrīnojamām sievietēm – par mums visām! Vēlos, lai mēs neslēpjamies un nebaidāmies no savas unikalitātes un atšķirīguma. Tāpēc dziesma aicina ikvienu sievieti ar pašas rokām sevi kronēt jeb pieņemt sevi un būt par savas dzīves noteicēju. Pieņemam un mīlam sevi, esam lepni par to, ko Dievs mums ir devis un kādus mūs radījis, bet ikvienu atšķirību uztveram kā bagātību, jo es esmu par vienlīdzību," dziesmas vēstījumu raksturo dziedātāja.

Samanta Tīna maijā dosies uz Roterdamu Nīderlandē, lai pārstāvētu Latviju Starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā. Šogad tas notiks jau 65. reizi, un konkursā piedalīsies 41 valsts. Pusfināli notiks 18. un 20. maijā, bet fināls, kurā piedalīsies 26 dziesmas – 22. maijā. Samanta uzstāsies otrajā pusfinālā 20. maijā. Arī portāls "Delfi" piedāvās teksta tiešraidi gan konkursa pusfinālā, gan finālā.

"Delfi" jau vēstīja, ka 2020. gada konkurss tika atcelts Covid-19 pandēmijas dēļ, un Latvijas lokālās atlases "Supernova" uzvarētāja Samanta Tīna ar dziesmu "Still breathing" Latviju tajā nevarēja pārstāvēt. Noteikumi paredzēja, ka valstu deleģētie mākslinieki var startēt atkārtoti, taču ne ar to pašu dziesmu, līdz ar to šogad Samantas Tīnas dziesma tika izraudzīta bez konkursa un skatītāju balsojuma.