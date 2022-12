Svētdien, 11. decembrī, ierastās šova "Dejo ar zvaigzni" tiešraides vietā TV3 skatītājiem būs iespēja noskatīties īpašo šova aizkulišu raidījumu. Tostarp nofilmēta BBC pārstāvja viesošanās filmēšanas laukumā – raidsabiedrība par to izveidojusi sižetu.

Latvijā veidotais šovs piesaistīja arīdzan šova formāta turētāja "BBC" interesi. Oktobra izskaņā šova aizkulisēs viesojās britu televīzijas kanāla "BBC Two" pārstāvji, lai sagatavotu sižetu britu šovam "Strictly Come Dancing: It Takes Two".

Šova vadītājs Alažs Skorjanecs pabija helovīna nedēļas aizkulisēs, kur aprunājās ar dalībniekiem un žūrijas pārstāvjiem, iemācījās dažus vārdus latviešu valodā un pārliecinājās, ka arī Latvijā mīlestība pret deju ir neizmērojama.

Šova dalībnieki 12 nedēļu garumā ir priecējuši TV3 skatītājus ar skaistiem deju priekšnesumiem, elegantiem tērpiem un spožiem grimiem. Taču aiz kadra palika viņu ikdienas darbs vairāku mēnešu garumā, simtiem stundu mēģinājumu zālēs un vairāk nekā 100 cilvēku komandas darbs, lai šovs taptu.

Aizkulišu raidījumā šo svētdien skatītājiem būs iespēja redzēt, kā tapa katra šova sērija, cik daudz tērpu, matu laku un rekvizītu 12 nedēļu garumā ir sagādāti. Tāpat skatītāji varēs vērot, kā top priekšnesumu video noformējums, gaismu režija un citas detaļas.

Jau vēstījām, ka "Dejo ar zvaigzni" pēc ilgāka pātraukuma atkal atgriezās TV erkānos. Šosezon uzvaras laurus plūca aktieris Maksims Busels ar partneri.