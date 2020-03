Rīdziniece Jana Kļaviņa triumfē Krievijas TV šovā

Svētdien, 29. martā, noslēdzies Krievijas televīzijas šova "Ну-ка, все вместе!" otrā sezona, un tās finālā uzvaras laurus plūca dziedātāja Jana Kļaviņa no Rīgas.

Šova "Ну-ка, все вместе!" dalībniekiem, kāpjot uz skatuves, bija gana sarežģīts uzdevums – viņiem ar savu priekšnesumu bija jāiekaro 100 žūrijas locekļu sirdis, liekot viņiem celties kājās un dziedāt vai dejot līdzi.

Žūrijas komandas virsvadība bija uzticēta populārajam Krievijas skatuves māksliniekam Sergejam Lazarevam, bet šova vadītāja pienākumus pildīja pieredzes bagātais Nikolajs Baskovs.

Izšķirošajai cīņai superfinālā, kurā rīdziniece mērojās spēkiem ar vēl divām spēcīgām un talantīgām izpildītājām, Jana bija izvēlējusies kompozīciju "Show Must Go On" un ar 93 balsīm šovā triumfēja, iegūstot galveno balvu – miljons Krievijas rubļu (11 357 eiro).

Startējot šovā, 33 gadus vecā Jana, iepazīstinot ar sevi, īpašus pateicības vārdus veltīja savai mammai, kura savulaik, izdzīvojot pati savu nerealizēto sapni, atbalstījusi meitas ceļu uz skatuvi.