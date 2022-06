Roberto, Dvinska un Patmalniece mirdzēs jaunā TV šovā

Latvijas slavenākais itālis Roberto Meloni kopā ar mākslinieci Elitu Patmalnieci un infuenceri Rūtu Dvinsku šovā "Roberto. Ar mīlestību no Sardīnijas" iepazīstinās ar skaistāko Vidusjūras pērli. Tradicionālie ēdieni, autentisks vīns, skaistākās pludmales, ganu ciemats un pat salas cietums – tās ir tikai dažas no vietām, kurās viņi paviesosies.

"Viss. Mans kvēlākais sapnis ir piepildījies – iepazīstināt manus mīļos latviešus ar manu dzimteni – Sardīniju. Visa ceļojuma laikā augstākie spēki mūs lutināja ar maijam netipiski siltiem un saulainiem laikapstākļiem, lai vasaras garšu varam jums nodot pilnībā," emocionāli atklāj Roberto.

Ne velti Sardīniju mēdz dēvēt par Eiropas Maldīvu salām. Arī vadītājiem bija iespēja baudīt tirkīzzilos ūdeņus un apslēptās pludmales, tverot skaistus flamingo kadrus, apmīļojot gandrīz visus salas ēzeļus un dodoties īstās ganībās. Vai trijotne piedalījās arī autentiskās aitu cirpšanas sacensībās?

Māksliniece Elita Patmalniece pēc raidījuma atzīst, ka ir vērts ceļot un ieraudzīt, izjust ko jaunu, ja vien dzīve ko piedāvā – tas jāizmanto. "Prieks viesoties tieši Roberto dzimtenē un justies tur kā savējam," rezumē Patmalniece.

"Man iepriekš nebija nekāda priekšstata par Sardīniju, taču tā mani ļoti pārsteidza, jo es nepavisam negaidīju tādus kontrastus, ko varēja ievērot, pārbraucot no pilsētas uz pilsētu, no vienas pludmales uz otru un no jūras piekrastes uz kalnu ciematiem. Tieši šis ir iemesls, lai raidījumu skatītos un gūtu pirmos priekštatus par to, ko patiesībā sniedz Sardīnija, lai uzreiz pēc tam varētu saplānot savu nākamo ceļojumu," sajūsmināta ir Rūta Dvinska.

Jāpiebilst, ka raidījuma noslēguma filmēšanas dienā ekskluzīvu vakariņu laikā filmēšanas komandai pievienojas viena no slavenākajām itāļu aktrisēm.

Jaunais šovs no 14. jūnija vērojams platformā Go3.