Runas par Andra Buļa aiziešanu no seriāla 'Viņas melo labāk' neatbilst patiesībai

View this post on Instagram

8 gadi kopā ar Sigitas filmējot " Viņas melo labāk" Brīnišķīgs režisors un cilvēks. Ceļi šķiras... Dzīve tāda... Paldies Tev!!! #vml

A post shared by Andris Bulis (@bulis23) on Jul 14, 2020 at 9:25pm PDT