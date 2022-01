Sadzīves šovs 'Ģimene burkā' izziņo jauno sezonu

Kanāls 360TV turpina uzņemt pašmāju sadzīves šovu "Ģimene burkā", kurā vairākas ģimenes rāda savu ikdienu visiem interesentiem. Šova jaunajā sezonā piedalās tās pašas ģimenes, kas iepriekš. Šova veidotāji "Delfi" lasītājiem sola, ka jaunajās sērijās būs gan randiņi, gan kāzas, gan arī mazuļa sagaidīšana.

Šova iepriekšējā sezonā jelgavniece Agrita Bindre-Blumenaua šķīrās no vīra alkoholiķa, kameru priekšā risināja attiecības ar viņa mīļāko, kā arī ļāva ieskatīties savā ikdienā ar četriem bērniem – kā tās veidojās kopš vīra aiziešanas no ģimenes.

Agrita nu atbrīvojusies no vairāk nekā 25 kilogramiem liekā svara, to pamanījuši arī pielūdzēji. Ar vienu no viņiem Agritai izveidojusies ciešāka saikne. Tāpat Agritai aktuāli kļuvuši jauna mājokļa meklējumi – viņa aktīvi domā par dzīvesvietas maiņu. Kā uzsākt jaunu dzīvi pēc šķiršanās, iespējami nesaudzīgāk pārmaiņām sagatavojot bērnus? Kā četru bērnu mammai atrast laiku randiņošanai un kā zināt, ka pienācis laiks mīļoto iepazīstināt ar atvasēm? Kā noslēgt rēķinus ar pagātni, lai ar gaišu skatu raudzītos nākotnē? Šie būs jautājumi, kurus Agritai "Ģimene burkā" jaunajā sezonā palīdzēs risināt "vēlmju burka" – šova galvenais elements.

Tāpat jaunajā sezonā atvasi turpinās gaidīt "apgarotais" Uģis Kuģis ar sievu Lindu. Kādi rituāli jāveic krišnaītiem, lai sagatavotos dzemdībām? Vai sonogrāfija ir iejaukšanās dievišķajos plānos? Un galu galā – Tamals sagaidīs māsiņu vai brālīti? Arī tam visam līdzi sekos TV kameru acs.

Šovā savas attiecības risinās arī pāris no Piņķiem – Aigars, kuram jau ir pieredze šovā "Lauku sēta", un Evita. Pāris pošas kāzām, taču starp abiem ir aizvainojuma un domstarpību ēna...

"Gimene burkā" jaunā sezona sāksies 24. janvārī.