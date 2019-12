Saimniekšova Ilmārs mijis gredzenus ar mīļoto Beāti

Svētku gaidīšanas laikā īpaši skaistu notikumu piedzīvojis šovā "Saimnieks meklē sievu" iepazītais Ilmārs Brīvnieks un viņa mīļotā Beāte – abi iestūrējuši laulības ostā.

Par laimīgo notikumu Ilmārs savus draugus, paziņas un fanus informējis, sociālajos tīklos publicējot īpaši romantisku foto no kāzu dienas, bet viņa mīļotā sieviete Beāte nomainījusi uzvārdu.

Ilmārs no Alojas bija viens no populārākajiem "Saimnieks meklē sievu" jaunākās sezonas dalībniekiem – pievilcīgais saimnieks saņēma daudz vēstuļu no potenciālajām līgaviņām. Šova laikā viņa simpātijas iekaroja Beāte, un notikumi attīstījās strauji – drīz vien pēc vasaras piedzīvojumiem un kopīgā ceļojuma uz Gruzija Ilmārs šova sezonas noslēgumā Beāti bildināja.

Šova sākumā skatītāji Beāti iepazina kā vizāžisti un manikīra speciālisti, kura šobrīd studē personālvadību. Meitene ir no Kuldīgas un jau šova sākumā bija atzinusi – ja būs lemts, tad ir gatava pārvākties arī uz otru Latvijas malu.