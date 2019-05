Sākas pieteikšanās skatītāju iemīļotā šova 'Lauku sēta' sestajai sezonai

Priecīgas ziņas visiem populārā šova "Lauku sēta" faniem – tapis zināms, ka tiks veidota projekta sestā sezona. Šonedēļ izsludināta dalībnieku pieteikšanās. Tiek meklēti ne tikai dūšīgi strādnieki, bet arī saimniecība, kas būtu gatava šovasar uzņemt censoņu pulciņu.

Arī jaunākajā sezonā tiks atlasīti 12 dalībnieki – seši puiši un sešas dāmas. Projekta veidotāji aicina atsaukties košas, atraktīvas personības, kā arī prasmīgus lauku darbu veicējus.

"Īpaši aicinām azartiskus, komunikablus un uzvarēt kārus dalībniekus. Turklāt arī šajā sezonā dalībniekus sagaida īpašs sacensības princips, taču tas paliks noslēpumā līdz dalībnieki ieradīsies "Lauku sētā", jo laukos darbu daudz un pārsteigumu arī," stāsta šova producente Indra Miziša.

Tiek gaidīti arī pieteikumi no saimniecībām, kurās darbi gaida darītājus – čaklus un strādīgus papildspēkus.

"No saimniecības sagaidām darbu daudzveidību, arī atpūtas un joksēšanās iespējas. Prasīgus, bet tajā pat laikā pietiekami nebēdnīgus un atraktīvus saimniekus, kas dalībniekus spēj izsviedrēt darbos un izpriecēt pelnītā atpūtā. Gaidām arī pieteikumus no saimniecībām, kas nodarbojas ar netradicionālo lauksaimniecību, un no saimniecībām, kas saimnieko jūras krastā, iet zvejā un paši pēc tam apstrādā lomu. Protams, jābūt iespējai civilizēti izmitināt 12 dalībniekus un nodrošināt ar darbiem, jo, kā labi zināms, lauku sētā darbu daudz," piebilst producente.

Kā atklāj projekta veidotāji, šova formāts paliks nemainīgs, jo gadu gaitā tas jau ir pieslīpēts un pierādījis savu potenciālu.

"Kā katrā sezonā, galvenais āķis ir krāšņi dalībnieki, kas veido Latvijas sabiedrības miniatūru modeli, un lauku sēta ar darbos prasīgiem un lustīgiem saimniekiem," tā Miziša.

Pieteikuma anketu šovam var atrast šeit.