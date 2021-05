Samanta Tīna savā pusfinālā palikusi pati, pati pēdējā

Samanta Tīna, kura šogad Latviju pārstāvēja starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija", pēc dalībvalstu skatītāju un žūrijas balsojuma savā pusfinālā palikusi pēdējā vietā, liecina balsojuma publiskotie dati.

Latvijas Televīzijas deleģētā valsts pārstāve Samanta Tīna ar dziesmu "The Moon is Rising" 20. maija vakarā startēja "Eirovīzijas" otrajā pusfinālā, kopā ar 17 citām valstīm cīnoties par biļeti uz konkursa lielo finālu.

Otrā pusfināla balsojuma dati rāda, ka Latvija palikusi pašā pēdējā vietā žūrijas un skatītāju apkopotajā balsojumā. Otrajā pusfinālā lielākos laurus plūcis Šveices pārstāvis (291 punkts), viņam sekoja Islande (288 punkti) un Bulgārija (250 punkti).

Savukārt Samanta Tīna saņēmusi kopumā 14 punktus, kas bija pats zemākais punktu skaits otrajā (un arī pirmajā) pusfinālā.Virs Latvijas pārstāves pakāpās Gruzija (16 punkti), Čehija (23 punkti) un Polija (35 punkti).

"Eirovīzijas" pirmajā pusfinālā pēc žūrijas un skatītāju balsojuma vislabāk veicies Maltai (325 punkti), Ukrainai (267 punkti) un Krievijai (225 punkti), bet neveiksmīgākais starts bijis Īrijai (20 punkti), Ziemeļmaķedonijai (23 punkti) un Austrālijai (28 punkti).

Tādējādi no abiem pusfināliem Latvija saņēmusi viszemāko atbalstu dziesmai "The Moon is Rising".

Sestdien notikušajā "Eirovīzijas" finālā triumfēja Itālijas pārstāvji "Måneskin" ar kompozīciju "Zitti E Buoni". Žūriju balsojuma un TV skatītāju un klausītāju kopvērtējumā šī izraudzīta par labāko skaņdarbu, tāpēc nākamgad "Eirovīzija" tiks rīkota saulainajā Itālijā.