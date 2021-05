Samantas Tīnas cīņa par iekļūšanu 'Eirovīzijas' finālā. Tiešraides arhīvs

Ceturtdien Roterdamā, Nīderlandē, ritēja starptautiskā dziesmu konkursa "Eirovīzija" otrais pusfināls, kurā 17 valstis sacentās par iekļūšanu finālā. Samantai Tīnai ar dziesmu "The Moon is Rising" bija 15. kārtas numurs. Finālam Latvija nekvalificējās.

"Eirovīzija 2021" otrais pusfināls

Paldies Samantai un pārējai delegācijai par priekšnesumu un centību – mums nav par ko kaunēties! Bet mēs ar jums tiekamies sestdienas finālā!

Diemžēl Samanta finālā nenonāk. Apsveicam Somiju un pārējos deviņus finālistus!

Grieķija saņem devīto ceļazīmi. Desmito vajadzētu saņemt Somijai.

Arī šveicietis saņem nopelnīto vietu finālā. 🇨🇭

Sanmarīno pievinojas finālistiem! Bez pārsteigumiem. 🇸🇲

Portugāle un Islande droši soļo uz sestdienas koncertu! 🇵🇹 🇮🇸

Arī Moldova ar Filipa Kirkorova sarakstīto dziesmu skanēs sestdien. 🇲🇩

Kā prognozēts - finālā droši nonāk arī Bulgārija! 🇧🇬

Finālā redzēsim arī Serbijas pārstāves 'Hurricane'! 🇷🇸

Kā pirmā lielajam finālam kvalificējas Albānija! 🇦🇱

Jau pavisam drīz mēs uzzināsim desmit finālistus! Turam īkšķus.

Arī Spānijas pārstāvja izredzes tiek vērtētas ļoti zemu, lai cik arī aizkustinošs nebūtu viņa stāsts.

Lielbritānijas pārstāvi paturēt atmiņā nav vērts. Viņiem joprojām turpinās neveikties šajā pasākumā

Šobrīd mēs redzēsim valstis, kuras ir garantējušas vietu finālā – Francija s pārstāvei Barbarai šogad būs izcils priekšnesums, kas cīnīsies par visaugstāko vietu.

Gruzijas, Polijas un Čehijas džeki šobrīd ir bukmeikeru prognožu pašā apakšā.

Bukmeikeri vēsta, ka finālā visai garantēti nonāks Bulgārija, Šveice, Grieķija, Islande, Serbija, Sanmarīno, Portugāle un Somija. Vēl divas vietas ir atlikušas.

Atgādinām, ka šovakar finālā nonāks desmit labākās dziesmas. Balsošana ir beigusies un tagad sākas pats nervozākais brīdis!

Eirovīzija - kur čalis ar riteni satiek čali svārkos.

Balsošana ir sākusies! Izvēlamies savus favorītus un ceram, ka miljoniem cilvēku visā Eiropā šobrīd balso par Samantu.

Bukmeikeru prognozes nav īpaši iepriecinošas – patlaban Samanta atrodas 14. vietā starp igauni un čehu. Bet arī bukmeikeri mēdz kļūdīties tikpat bieži, cik bagātie mēdz raudāt!

🇩🇰 Otro pusfinālu noslēdz atraktīvie dāņi. Daži teiks, ka izskatās kā no popielas, daži teiks, ka jūt astoņdesmito gadu ritmus – bet katrā ziņā Dānijas izredzes uz finālu ir pakāpušās tieši pēdējo dienu laikā. Vai viņi aizliks kāju priekšā Samantai? Ļoti iespējams.

🇨🇭Šveices pārstāvis ar vienu kāju jau ir finālā un baigi žēl, ka tieši pēc Samantas skan, iespējams, šīvakara spēcīgākais priekšnesums. Eirovīzijas fani gan cer, ka Šveice šogad neuzvarēs, jo pie viņiem viss ir baigi dārgs.

🇱🇻 Un tagad turam īkšķus un vēlam veiksmi Samantai! Viņa šo brīdi gaidīja daudz ilgāk nekā mēs un viņa ir godam pelnījusi aplausus no miljoniem visā Eiropā.

🇫🇮 Ja kāds prasa, kāpēc Samantas priekšnesumā nav pirotehnikas – Somija iztērēja visu otrā pusfināla limitu.

🇫🇮 Kurš teica, ka Linkin Park ir beidzis pastāvēt? Rekur viņi ir un pārstāv Somiju! Šoreiz gan viņu nosaukums ir “Blind Channel” un viņi varētu iegūt augstāko vietu Somijai kopš vēl smagākās grupas “Lordi” triumfa 2006. gadā!

🇧🇬 Bulgāriju šogad pārstāv Viktorija – dziedātāja, kurai to vajadzēja darīt jau pērn ar vēl spēcīgāku dziesmu “Tears Getting Sober”, taču Covid-19 šo ieceri sagrāva. Šodien Viktorijas noslēpums tiks atklāts ļoti sapņainā un intīmā dziesmā.

Ticiet vai nē, bet Igaunija nupat aizsteidzās priekšā Latvijai bukmeikeru prognozēs. Briest sensācija?

🇵🇹 Šī varēja kļūt par pirmo reizi kopš 2010. gada, kad konkursā nepiedalās dziesma ar vārdu “LOVE” tās nosaukumā, bet nē, Portugālei vajadzēja ņemt un visu sačakarēt.

Portugālei vieta finālā ir puslīdz droša – domājams, ka vakar viņi sev bagāžā uzkrāja brangu vezumu ar žūrijas punktiem.

🇵🇹 Pēc pirmajām notīm varētu padomāt, ka uz skatuves pārstāvēt Portugāli atkal ir uzrāpies Salvadors Sobrāls – nē, tā tomēr ir grupa “The Black Mamba”.

Bukmeikeru prognozēs Latvijai ir minimāls progress. Turam īkšķus – izskatās, ka konkurenti šovakar nedaudz izgāžas.

🇦🇱 Albānijas pārstāve mums atgādinās, ka krāsaini dūmi ir modē ne tikai hipsterīgās fotosesijās Andrejsalā, bet arī Eirovīzijā. Tiks vai netiks finālā? Šis jautājums vēl ir visai atklāts, taču var gadīties, ka viņai ļoti palīdzēs.

🇬🇪 Ja jums beidzies dzēriens, uzkodas vai jāapmeklē labierīcības – šis ir tas brīdis. Gruzijas pārstāvja dziesmu, šķiet, neatceras pat viņa delegācijas pārstāvji. Jānotiek lielam brīnumam, lai Tornike nepaliktu pēdējais šajā pusfinālā. Bet prieks, ka viņš piepilda savu sapni uzstāties uz Eirovīzijas skatuves! Pie viena novēlam, lai viņš galu galā ir kopā ar to, par ko dzied dziesmā “I wanna be with you”, bet lai nākamreiz velta tai personai dziesmu, kas neatgādina bēres.

🇷🇸 Serbijas grupa 'Hurricane' ir tā, kas šogad visticamāk aizliks kāju priekšā Samantai - te mēs redzam lielisku piemēru tam, kā var piepildīt skatuvi, kā vajag izmantot ekrānus un kādus kameras leņķus jāizmanto. Diemžēl, ar šo sacensties mēs nevaram – pelnīta vieta finālā. Pamēģiniet jūs tā kustēties un padejot un droši atsūtiet kā jums labi sanāca!

🇮🇸 Interesanti, kā būtu, ja Islande uzvarētu un pērnā gada uzvarētājam būtu jānodod trofeja šīgada uzvarētājam?

🇮🇸 Islande ir viena no aprunātākajām valstīm šogad – ne tikai tāpēc, ka tur risinājās ‘Eirovīzijas’ filmas notikumi, bet arī tāpēc, ka Islandes grupā viens no dalībniekiem ir sasirdzis ar Covid-19. Ļoti, ļoti, ļoti žēl komandu, kurai nāksies izlaist kā pusfinālu, tā finālu, taču varbūt tieši tas nospēlē viņiem par labu. Viņu uzvara simbolizētu cilvēces uzvaru pār Covid-19?

Ja kāds dzīvo kaimiņos moldāvietei – tak aiznesiet viņai to cukuru!

🇲🇩 Moldovas pārstāve visticamāk sataisījusies cept kādu gardu kūku, jo ko gan citu nozīmētu vārdi “Come over, hey lover, give me some sugar"?

🇲🇩 Starp citu, soliste Natālija konkursā piedalījās 2006. gadā. Tajā gadā laikam uz skauves bija ļoti karsti.

🇲🇩 No Moldovas šogad gaidīts vairāk – jāatzīst, ka Filipa Kirkorova dziesmas videoklips izdevās krietni labāks par dzīvo priekšnesumu. Fani trin mēles, ka Moldova varētu būt tā, kas pārsteidzoši nekvalificējas finālam!

Bukmeikeru prognozēs nelielu kāpumu piedzīvo Austrijas pārstāvis. Āmen!

🇵🇱 Kāpēc Polijas pārstāvim ekrānos stāv rakstīts Varšavas nosaukums? Lai atcerētos, kurp jau rītdien viņa delegācija dosies un lai visi labi zinātu, kur noteikti nenotiks nākamā gada koncerts!

🇵🇱 Augstākiem spēkiem par savu dalību pusfinālā noteikti var pateikties Polijas pārstāvji - vēl pavisam nesen viņiem bija jābūt izolācijā Covid-19 draudu dēļ, taču šovakar varšavietis Rafaļs un viņa puikas lustīgi danco pa skatuvi - neviltots prieks par viņiem!

Rādās, ka šogad visai daudz tiek pieminēti augstāki spēki – atceramies, ka kipriete pielūdza velnu, bet austrietim tuvāki ir gaišie spēki.

🇦🇹 Jau otrā dziesma šogad ar nosaukumu “Amen”. Pirmā palika aiz borta aizvakar, bet austrietis ir uz robežas. Dziesma, visticamāk, ir par sāpīgu šķiršanos un citām ar mīlestību sasitītām neražām, jo nešķiet, ka tik emocionāli Vincents dziedātu par to, ka beidzies alus.

🇬🇷 Grieķija – tikpat daudzi sauc par ģeniālu, cik daudzi to sauc par izgāšanos. Kas tur uz tās skatuves notiek? Lai vai kā – Grieķija māk danču ritmus un arī sestdien mēs klausīsimies Stefānijas aicinājumus dejot.

Vēl viena reklāmas pauze ‘Eirovīzijas’ aplikācijai – ja esi rūdīts fans, tev šī aplikācija jau ir. Ja paviršs skatītājs – tev pavisam noteikti vajag šo aplikāciju, ko izmantosi precīzi reizi gadā!

🇨🇿 Čehijas pārstāvis varbūt nevar lepoties ar lielākajām izredzēm uz tikšanu finālā, taču kā cilvēks gan viņš esot lielisks – tā vismaz mums ziņo Samanta un Latvijas delegācija. Katrā ziņā hokejā šogad čehiem ir daudz labākas izredzes.

🇪🇪 Jums apnicis, ka Igaunijai visur iet labāk nekā Latvijai? Eirovīzija šogad ir izņēmums - nekur augstu Uku Suviste tomēr netiks. Viņš viens no diviem šā gada dalībniekiem, kurš uzvarēja nacionālajā atlasē gan pērn, kad konkurss tika atcelts, gan šogad. Igaunija negāja Latvijas ceļu un nedeva savam pārstāvim automātisku biļeti uz Roterdamu, bet solists to nopelnīja vēlreiz.

Un kas par tērpu!

🇸🇲 Kā tikt Eirovīzijas finālā? Pasaucam slavenu reperi no ASV! Sanmarīno pārstāve Senhita uz skatuves tiešām ir kopā ar superzvaigzni Flo Rida un cerams, ka slavenais reperis un producents biļeti lidojumam atpakaļ uz ASV ir iegādājies ar svētdienas, vai vēl vēlāku datumu, jo viņiem puslīdz droši būs jāuzstājas arī sestdien!

Balsot šovakar varēs divos veidos - oficiālajā ‘Eirovīzijas’ aplikācijā, kā arī zvanot telefoniski uz tālruņa numuru, kas tiks paziņots nedaudz vēlāk. Balsošana tiks atklāta tikai pēc tam, kad būs uzstājušies visu 17 valstu pārstāvji un NĒ par mūsu Samantu balsot nevarēsim, taču cerams, ka to darīs daudzi skatītāji visā Eiropā.

Sveicienus mums sūta otrā pusfināla vadītāji – kā redzams, arī šoreiz viņi ir četri un viņi būs mūsu gidi cauri visām 17 dziesmām un visam pārējam, ko redzēsim uz ‘Eirovīzijas’ spožās skatuves Roterdamā.

Nav skaidrs, kas īsti notiek uz Roterdamas skatuves, bet tur noteikti ir vairāk nekā seši cilvēki, kas ir maksimālais pieļaujamais skaits priekšnesumā.

Dāmas, kungi un visi pārējie – otrais pusfināls ir klāt! Divus gadus mēs gaidījām šo vakaru, kad Latvija atkal piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā!

Ja kāds ieplānojis šonakt fanošanu līdz diviem naktī, kā tas notiks sestdien un ir paņēmis rīt brīvdienu – nevajadzēja tā censties. Mēs jau ap pusnakti zināsim visus 10 finālistus!

Ar pozitīvu testu šorīt attapies arī 2019. gada uzvarētājs Dankans Lorenss – šovakar šovu atklāsim bez viņa klātbūtnes. Veseļojies, Dankan, mēs zinām, ka tu šo noteikti lasi!

Uzreiz jāsaka, ka Covid-19 ir 'iekodis' otrajam pusfinālam krietni vairāk nekā pirmajam. Islandes delegācijā ir pozitīvs Covid-19 tests un viņi šovakar uz skatuves nekāps – tā vietā tiks rādīts viņu otrais mēģinājums.

Ja vēlies šovakar izcelties ar padziļinātām zināšanām par pusfināla dalībniekiem un viņu izredzēm – šeit būs garāks stāsts par to, kas šovakar notiks. https://www.delfi.lv/izklaide/televizija/edgars-balins-uz-ko-latvija-var-ceret-eirovizijas-otraja-pusfinala.d?id=53214931

Kādas ir Samantas izredzes? Īsumā – ne pārāk spožas. Garā versija šeit: https://www.delfi.lv/izklaide/televizija/plusi-un-minusi-ka-musu-samantai-veiksies-eirovizijas-pusfinala.d?id=53213395

Šovakar mēs redzēsim 17 dziesmas, no kurām lielajā sestdienas finālā nonāks 10 labākie priekšnesumi. Latvijas pārstāve Samanta Tīna šovakar uzstāsies ar 15. kārtas numuru.

Esiet sveicināti portāla DELFI teksta tiešraidē, kur sniegsim detalizētu ieskatu 65. Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā! Līdz sākumam vēl 18 minūtes, tāpēc ir pēdējais brīdis sagatavot uzkodas un dzērienus!