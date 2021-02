Samantas Tīnas 'Eirovīzijas' dziesmā būs spēcīgas sievietes tēma

Māksliniece jaunajā LTV raidījumā "Kā uzvarēt Eirovīzijā? Samantas Tīnas ceļš uz Roterdamu" atklāj interesantas detaļas par savas jaunās Eirovīzijas dziesmas tapšanu.

Izrādās, dziedātāja piesaistījusi piecas mūziķu komandas, kas speciāli māksliniecei izveidojušas 11 dziesmas, no kurām vienu viņa pati izvēlējusies kā īsto un vienīgo Eirovīzijas dziesmu. Jaunajā raidījumā Samanta ļauj ieskatīties tās tapšanas aizkulisēs un Eirovīzijas eksperti dalās savos ieteikumos par to, kā jāskan Eirovīzijā, un pati Samanta papildus sarunā komentē, kā viss noticis un kur smelta iedvesma. Samantai bijis svarīgi turpināt spēcīgās sievietes tēmu, ko viņa iesākusi jau ar pirmo dziesmu, kas pērn uzvarēja konkursā "Supernova".

Aizvadītā gada konkursa "Supernova" uzvarētāja, dziedātāja Samanta Tīna, jau kopš aizvadītā gada rudens gatavojas Latvijas pārstāvēšanai Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas notiks šogad maijā. Samantas ceļš uz Eirovīziju ir bijis, iespējams, visgarākais no visiem Latvijas pārstāvjiem Eirovīzijā – viņa ne vien vairākkārt piedalījusies atlases kārtās (ne tikai "Supernovā", bet arī šova priekšgājējā "Eirodziesmā"), bet arī tagad Samanta spiesta savu ceļazīmi izmantot tikai gadu pēc īstās uzvaras "Supernovā" ar dziesmu "Still Breathing", kas Eirovīzijas strikto nosacījumu dēļ nevar tikt izpildīta pārceltajā konkursā. Tiesa, spēcīgās sievietes tēma, kas iezīmējās jau pirmajā dziesmā, turpināsies arī īstajā 2021. gada Eirovīzijas dziesmā. Jaunās dziesmas pamati tika ielikti jau 14. un 15. oktobrī, kad sadarbībā ar "Latvijas mūzikas eksportu" notika dziesmu rakstīšanas nometne, kurā piedalījās piecas mūziķu komandas. Samanta atklāj, ka pirms nometnes ir devusi mūziķiem konkrētu uzdevumu: "Es visām komandām biju nosūtījusi tādus kā trīs "lielos vaļus". Tie bija: tradīcija, kults un klasika, kas ietver sevī slavināšanu – lai šī mūzika atspoguļo šīs lietas." Dziedātāja uzsver – klasika nav jāuztver kā akadēmiskā mūzika, bet gan kvalitatīva un laika pārbaudi izturējusi mūzika, kas skan aktuāli arī tad, ja ir rakstīta pirms desmit un vairāk gadiem. "The Prodigy", David Guetta un dziedātājas Rosalia izpildīto mūziku dziedātāja klausījusies, lai iedvesmotos savas dziesmas darba uzdevumam. ""The Prodigy" – visi zina šo skanējumu, visi vēl joprojām jūk prātā no tā. Manī arī ir kaut kāds tas raksturs, spītīgais, spurainais," komentē Samanta.

Dziedātāja nedaudz arī jaukusi galvu mūziķiem – ja pirmajā dienā darbu pie dziesmām sāka piecas komandas, jau nākamajā Samanta viņus samainīja vietām un izveidoja sešas darba grupas. Tomēr, kā izrādās, tas bija gandrīz lieki, jo Samantas favorītdziesmu, kas arī būs lielā Eirovīzijas dziesma, viņa iedziedāja pirmajā dienā kā pašu pirmo. "Tas ir vienkārši kosmiski! Es nevarēju vairs par kaut ko citu domāt, tikai domāju par to dziesmu! Laikam tā ir tā sieviešu intuīcija, ko es vienmēr saku – tev savai intuīcijai ir jāiemācās paļauties un ieklausīties tajā, jo ne velti tās saka – kas nostrādā pirmais, tad tas arī ir," par veiksmīgo sakritību sajūsmināta ir mūziķe.

"Dziesma ir kļuvusi tikai labāka, bet krasas izmaiņas viņa nav piedzīvojusi. Bet, es teikšu godīgi, bija ļoti daudz mēģinājumu, mums arī bija versija no somiem, no "Warner Music Group", bet es atvainojos, es viņu izbrāķēju! Es paliku pie savējiem, pie saviem puišiem Latvijā, un es domāju tie, kas ir iesākuši to darīt, tas ir arī jāpabeidz. Es noticēju mūsējiem, savējiem. Mūsējie superīgi tika galā, par to jau ir liels prieks un lepnums," komentē dziedātāja.

Tiesa, vēl tik drīz īstās dziesmas gala versiju noklausīties nevarēsim – tā savu pirmatskaņojumu kopā ar videoklipa pirmizrādi piedzīvos 12. martā, noslēdzošajā jaunā raidījumu cikla sērijā, un jau tūlīt pēc tam būs noklausāma arī "Delfi" lasītājiem.