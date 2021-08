'Sekss un lielpilsēta' turpinājums sāksies ar bērēm – un to būšot daudz

Ņujorkā pilnā sparā rit leģendārā seriāla turpinājuma filmēšana, un fani metas minēt notiekošo. Sociālajā tīklā "TikTok" parādījies kāds video, kas apliecina: jaunais seriāls sāksies ar traģiskiem notikumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai gan topošā seriāla "And Just like That" radošā komada, protams, nav nākuši klajā ar scenārija niansēm, nepacietīgākie fani pūlas saprast, ar ko seriāls sāksies un kādi notikumi gaidāmi pirmajā tā sezonā.

Vietnē "TikTok" nesen parādījās video, kurā redzams: aktieri saposti sēru drēbēs un acīmredzami tiek filmētas bēru ainas. Kā vēsta "Mail Online", tik tiešām "Seksa un lielpilsētas" turpinājums sāksies ar traģiskiem notikumiem, proti, bojā ies kāds no galvenajiem tēliem. It kā ar to vēl nebūtu gana... seriālā būšot virkne apbedīšanas ceremoniju.

Seriāla fani sociālajos tīklos dalās minējumos, kurš gan varētu būt pirmais nelaiķis. Visvairāk skatītāju domā, ka draudzenes pulcēsies Samantas Džounsas bērēs (viņas tēla atveidotāja Kima Ketrela atteicās no filmēšanās turpinājumā), jo scenāristiem kaut kā tomēr jāatrisina viņas tēla pazušana no draudzeņu četrotnes. Taču citi izpētījuši, ka bojāgājušais varētu būt Misters Lieliskais, ko atveido aktieris Kriss Nots. "Mirušo rindā" tiek minēts arīdzan Mirandas tēla vīrs Stīvs Breidijs, kas ir aktiera Deivida Eigenberga loma.

"Mail Online" raksta, ka seriālam pietuvināts avots apliecinājis – tā patiešām būšot kāda galvenā varoņa nāve, netieši norādot, ka runa ir par Misteru Lielisko. Vai tā izrādīsies taisnība, rādīs laiks. Jaunā seriāla pirmās sērijas plānots demonstrēt straumēšanas vietnē "HBO Max" jau šā gada beigās.