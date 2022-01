Skandalozajam jauniešu seriālam 'Eiforija' baudāma otrā sezona

Neskaitāmām balvām apbērtais un kontroversiālais HBO seriāls "Eiforija" ("Euphoria") beidzot atgriežas pie skatītājiem ar otro sezonu, kuras parādīšanos TV ekrānos krietni aizkavēja pandēmijas radītie ierobežojumi. Latvijā seriālu no 10. janvāra demonstrēs LMT Viedtelevīzija.

Seriāls "Eiforija" 2019. gadā sacēla īstu vētru gan jauniešu, gan kritiķu vidū – drosmīgs un atklāts, tas nesaudzīgi atklāja 21.gadsimta tīņu reālās problēmas, starp kurām sliktas sekmes skolā atrodas teju vai pēdējā vietā.

Lai arī televīzijas satura kritiķi atkal un atkal uzdeva jautājumu – kas īsti ir šī seriāla auditorija -, to skatījās visi, gan paši jaunieši, gan tie, kuriem jaunība pagājusi vēl iepriekšējā tūkstošgadē. Jo vienbalsīgi atzina visi – lai arī pasaule mainās, jauniešu problēmas paliek tās pašas, citi ir tikai apkārtējās pasaules piedāvātie risinājumi.

Gaidot otro sezonu, HBO skatītājiem pirms gada piedāvāja arī divas īpašās sērijas, kas vēl vairāk sakairināja seriāla fanu iztēli par gaidāmajiem notikumiem, un tagad beidzot ēterā nonāks jaunās sezona. Izdevums "Newsweek" apkopojis jau zināmos faktus, ko neatkarīgi viens no otra pauduši jaunā seriāla aktieri: otrajā sezonā Rū problēmas ar apreibinošām vielām kļūs vēl izteiktākas, turklāt viņas arsenālā parādīsies arī ierocis, Džūlza dosies pie psihoterapeita, Neits mēģinās tikt skaidrībā ar savu seksualitāti... Seriāls pēc pirmajām skandalozajām atsauksmēm kļuva par vienu no skatītākajiem HBO produktiem, kā arī saņēma virkni balvu un nomināciju – lielākoties par tām varēja pateikties filmas skaņu celiņam ("Guild of Music Supervisors", "Primetime Creative Arts Emmy", "Hollywood Music in Media" balvas) un, protams, galvenās lomas atveidotājai Zendaijai (Zendaya), kuras transformāciju no iepriekšējo gadu jaukās "Disneja" studijas meitenes uz rūdītu mazgadīgu narkomāni augstu novērtēja gan publika ("People's Choice Award"), gan kritiķi ("Primetime Emmy").