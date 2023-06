Skrastiņam atņem iespēju ierunāt 'Simpsonu' multenīti

Jūnija sākumā kanāls TV6 atsācis demonstrēt slavenās multfilmas "Simpsoni" jaunāko sezonu, taču tajā vairs nav dzirdama Dailes teātra aktiera Artūra Skrastiņa balss. Tas sarūgtinājis daudzus Simpsonu ģimenītes fanus, šonedēļ raksta žurnāls "Privātā Dzīve".

"Varu pateikt tikai to, ka pamest "Simpsonus" nebija mans lēmums," izdevumam saka Skrastiņš, kurš seriālu ierunāja daudzus gadus, "ir skumji, nenoliegšu, jo "Simpsonus" ieskaņoju no pašas pirmās sezonas, bet tāds nu bija kanāla lēmums, es to pieņemu," komentē aktieris.

Tagad iemīļotajā seriālā dzirdama jaunā aktiera Agra Krapivņicka balss.

Kā "Privātajai Dzīvei" skaidro TV6, kanālam bijusi vēlme multfilmas jauno sezonu ieskandināt jaunā skanējumā. Par Krapivņicki tur saka: "Viņš ir spēcīgs un talantīgs, lai turpinātu Simpsonu ēru un ieskaņotu seriāla jaunās sezonas. Vecās, protams, saglabāsies ar Skrastiņa balsi."

Kā atzīmē žurnāls, savulaik Skrastiņš kādā intervijā uz jautājumu, vai nebūtu skumji reiz pamest Simpsonu ģimenīti, atbildējis: "Tas notiks tikai tad, ja būšu miris! Simpsoni ir ar mani!"

Taču nu pēc šāda TV6 lēmuma dailēnietis saka, ka viņa dzīve tamdēļ nebeigsies, lai gan Skrastiņš pats ir uzticīgs šīs multenes fans.

