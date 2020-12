Smeldzes šovā 'Caur ērkšķiem uz...' vinnē no mātes vardarbības cietusī Kristīne

Noskaidrota TV sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." ceturtās sezonas uzvarētāja – tā ir Kristīne no Ventspils.

Līdz finālam nokļuva trīs dalībnieces – jaunā māmiņa Ginta no Limbažiem, kura cieš no medikamentu atkarības, kritiski zema pašvērtējuma un sapņo atgūt ticību sev, atraktīvā Kristīne no Ventspils, kura bērnībā piedzīvotās vardarbības dēļ vēlas iemācīties pieņemt sevi, un liepājniece Inga, kura sapņo atbrīvoties no alkohola atkarības.

Par "Caur ērkšķiem uz..." ceturtās sezonas uzvarētāju kļuva 25 gadus vecā ventspilniece Kristīne, kura asarām acīs sacīja sirsnīgus paldies vārdus ikvienam, kurš noticējis viņas spēkiem. Jaunā sievietē arī neslēpa, ka bijis grūti uzdrīkstēties un piedalīties projektā, taču cer, ka viņas stāsts iedvesmos daudzus skatītājus.

"Es lidoju kaut kur! Un gribu teikt lielu paldies līgavainim Artūram, kurš atbalstīja un man ticēja. Un paldies visiem, kuri mani ticēja. Es noliecu galvu jūsu priekšā," asarām acīs teica Kristīne, kura balvā saņēma veselīga uztura konsultāciju, psihoterapijas seansu, arī dāvanu karti studijām.

Otro vietu ieguva 32 gadus vecā liepājniece Inga, kura projekta laikā piedzīvojusi arī elpu aizraujošas vizuālās pārvērtības. Īpaši priecīga Inga bija par dāvāto iespēju tikt pie tetovējuma, ko sieviete bija ļoti vēlējusies, lai aizsegtu savas rētas, kā arī dāvanu karti B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanai. Taču īpaši sakāpinātas emocijas bija mirklī, kad Inga uzzināja – ar projekta starpniecību viņa tiks arī pie jauna smaida.

Trešo vietu ieguva 28 gadus vecā Ginta no Limbažiem. Sieviete kā papildus atbalstu jaunas dzīves sākumam saņēma bezmaksas konsultācijas pie uztura un atkarību speciālistiem, profesionāla stilista apmācības un vizāžista meistarklasi.

Nākamnedēļ "Ērkšķu" fanus priecēs speciālizlaidums par to, mainījusies dalībnieku dzīve – kurš uz visiem laikiem atbrīvojies no atkarībām, atradis darbu un pie iepriekšējā dzīvesveida atgriezties netaisās? Skatītājus gaida īpaši sirsnīgi momenti, proti, arī šogad "Ērkšķos" būs dzirdami kāzu zvani un izskanēs vēl kāds bildinājums.