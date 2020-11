Smeldzes šovu 'Caur ērkšķiem uz...' pamet Markuss jeb Līga

Sociālajā projektā "Caur ērkšķiem uz..." šajā ceturtdienā notika kārtējā izbalsošana un arī kāda patīkama atkalredzēšanās.

Pagājušajā nedēļā dalībnieki nonāca izaicinošas izvēles priekšā – mājup sūtīt kādu no esošajiem vai pieņemt atpakaļ reiz jau izbalsoto kolēģi. Visi lēma par labu komandas papildinājumam un, lai arī versijas par to, tieši kurš pievienosies šovam, bija dažādas, šajā sērijā atklājās, ka projektā atgriežas Ina – 44 gadus vecā talsiniece, kura cietusi no seksuālas vardarbības.

Inas atgriešanās dažām no dalībniecēm raisīja neviltotu prieku – ne tikai par patīkamo satikšanos, bet arī sajūsmu, ka salīdzinoši klusā kolēģe neesot nekāda konkurente ceļā uz uzvaru.

Tiesa, saskaņā ar noteikumiem, arī šoreiz dalībnieku veikumu turpināja vērtēt gan eksperti, gan paši dalībnieki un, neskatoties uz iepriekšējas nedēļas ekskluzīvo iespēju atteikties no izbalsošanas, šīs sērijas beigās kādam no "Ērkšķiem" bija jādodas mājup un projekta laikā gūtās atziņas jāturpina likt lietā paša spēkiem.

Lai arī iekšējā balsojumā visbiežāk tika nosaukts Lauras vārds, jo viņa pēc kolēģu domām jau ir pietiekami daudz sasniegusi un projektā spēlējot dubultu spēli, ekspertu un dalībnieku kopvērtējumā tika lemts citādāk: mājās devās Līga, kura vēlas tikt saukta vīrieša vārdā, par Markusu.

Uz "Ērkšķiem" viņa bija nākusi, jo ilgojas atrast savu "es", mazināt agresijas izpausmes un atbrīvoties no mātes alkoholiķes ietekmes.

Šova vadītājs Jānis Bukums uzlielīja Markusa centību un apņēmību piedalīties it visās projekta nodarbībās, nedomājot, kā tas izskatīsies no malas vai ko citi padomās. Savukārt pats Markuss no projekta kolēģiem šķīrās ar laba vēlējumiem, sakot, ka turēs īkšķus par visiem un mudināja cīnīties par saviem mērķiem sakostiem zobiem.