Smeldzīgo 'Ērkšķu' šovu pēkšņi pamet divas dāmas – Nataļja un Anželika

Ceturtdien pie kanāla "STV Pirmā!" skatītājiem nonāca jaunākā smeldzes šova "Caur ērkšķiem uz.." sērija, kas iezīmējās ar visai dramatiskiem notikumiem. Ir arī pirmās aizbēdzējas.

Kempingā, kur dāmas jau bija paspējušas ērti iekārtoties un sadalīt guļvietas, ieripoja kemperi. Bet līdz ar tiem – atklāsme, ka projekta dalībnieces arī šogad dosies tūkstošiem kilometru garā ceļojumā pa Latviju. Daļa no dāmām diemžēl nebija gatavas mainīt komfortu pret daudz spiedīgākiem apstākļiem.

Īpaši aizsvilās Ginta – jaunā māmiņa no Limbažiem, kura cieš no medikamentu atkarības, kritiski zema pašvērtējuma un sapņo atgūt ticību sev, kā arī Nataļja, kura uz projektu nākusi, lai atbrīvotos no alkohola un narkotiku atkarības.

Ieraugot kemperus, atsevišķas dāmas steidza kravāt čemodānus promiešanai, nevis piedzīvojumam. Nataļja apņēmīgi steidza pakot mantas, nikni sakot: "Sauc man taksometru, es tinos. Es netaisos braukāt un dzīvot busā! Kas par murgu?" dusmu pilna pauda Nataļja.

Turpretim pārējās projekta dalībnieces, noskatoties dāmu uzburtajā drāmā, neslēpa savu sašutumu, sakot, ka viņas visas taču nākušas uz šovu, lai mainītos, gūtu jaunas atziņas. "Tas ir nepieņemami! Entās meitenes varēja tikt viņu vietā – tu jau zināji, kur tu brauksi," kolēģu rīcību skaudri vērtēja "Caur ērkšķiem uz.." dalībniece Inga.

Ja Ginta tomēr bija gatava stāties pretim savām bailēm un dalību "Ērkšķos" turpināt, tad Nataļja projektu pameta. Personīgu iemeslu dēļ prom devās arī klusā liepājniece Anželika – meitene bez konkrētas dzīvesvietas., kura cieš no zema pašvērtējuma un nevēlamiem dzīves apstākļiem. Viņai esot jārisina personiskas dabas jautājumi.