Šovā 'Balss maskā' pirmo atmasko Naktstauriņu Danu Bjorku

Nedēļas izskaņā pirmizrādi piedzīvoja muzikālā šova "Balss maskā" 3. sezona. Sezonas atklāšanas raidījumā uz skatuves pirmos pavedienus atklāja sešas košas un neparastas maskas – Zaķis, Šaha karalis, Naktstaurenis, Pērtiķis, Astoņkājis un Melnais krauklis. Kā pirmo detektīvi atmaskoja Naktstaureni, zem kura maskas slēpās aktrise un producente Dana Bjorka.

Šova pirmajā raidījumā kā pirmo detektīvi atmaskoja trauslo būtni Naktstaureni, kas vienmēr tiecas uz gaismu – gan iekšējo, gan ārējo, un labprāt palīdz uzmirdzēt arī citiem. Zem maskas slēpās Dana Bjorka. Naktstaurenis skatītājus pārsteidza ar krāšņu grupas "ABBA" dziesmas "Mamma Mia" izpildījumu.

Detektīvi minēja, ka zem maskas varētu būt paslēpies mūziķis un naktsklubu īpašnieks Miks Galvanovskis, dziedātājs, kontrtenors Sergejs Jēgers, vai operas soliste Sonora Vaice, savukārt Jānis Šipkēvics zem Nakstaureņa maskas atpazina aktrisi Danu Bjorku, uz ko viņu lielā mērā pamudināja sagatavotajos pavedienos dzirdētais.

Dana pēc maskas noņemšanas atzina, ka bijusi patiesi pārsteigta par Jāņa Šipkēvica nekļūdīgo minējumu vēl pirms viņas priekšnesuma, kad detektīvi vēl tikai iepazinās ar sagatavotajiem pavedieniem. "Kad parādījās ziemeļblāzma un izskanējā vārds "Bjorka" domāju – o, viss, varu vairāk neiet uz skatuvi," smejot teic Dana.

Detektīvei Samantai Tīnai visspilgtāk atmiņā no Naktstaureņa pavediena palika frāze: "Tad kad gaismas nodziest, es dodos pie pīrāgiem". Izrādās, šis pavediens atspoguļo Danas Bjorkas lielās simpātijas pret kūku un pīrāgu cepšanu. Savukārt tumsa, kas vairākkārtīgi izskanēja pavedienos, saistīta ar to, ka teātrī viņa, kā teātra vadītāja, bieži atradusies aizkulisēs, tumsā, no kurienes vērojusi to, kas notiek gaismā uz skatuves.

Nākamajā svētdienā TV3 skatītāji iepazīsies vēl ar sešām maskām.