Šova 'Balss maskā' uzvarētāju svētdien noteiks skatītāju balsojumā

Svētdien, 30. aprīlī, kanālā "TV3" gaidāms muzikālā šova "Balss maskā" lielais fināls. Par uzvaru un 5000 eiro naudas balvu, ko novirzīt sevis izvēlētai labdarībai, sacentīsies Laimes lācis, Melnais krauklis un Sniegpārsla. Svarīgi, ka šova uzvarētāju noteikts nevis detektīvi, bet skatītāji pie TV ekrāniem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirms lielā fināla maskas ir atklājuši savus labdarības mērķus, kuriem novirzīs laimestu uzvaras gadījumā. Laimes lācis savu balvu nolēmis ziedot Ukrainas atbalstam, jo uzskata, ka katra tauta ir pelnījusi dzīvot brīvā zemē. Melnais krauklis uzvaras gadījumā savu balvu ziedos biedrībai "Dr.Klauns", kas ik dienu rūpējas par slimnīcu mazo pacientu emocionālo labsajūtu. Savukārt Sniegpārsla savu laimestu ziedos Bērnu slimnīcas fondam, jo ir pārliecināta, ka izkust uz priekpilnu bērnu deguniem būtu viņas lielākā laime.

Šova finālā skatītājiem pie TV ekrāniem būs ekskluzīva iespēja izlemt, kurš no dalībniekiem uzvarēs šovā "Balss maskā", piedaloties telefonbalsojumā vai balsojot internetā. Balsošanas numuri tiks izziņoti šova laikā.

Uz skatuves kāps arī jau izbalsotie šova dalībnieki, lai vienotos īpašā fināla kopdziesmā. Pēc tās uz skatuves kāps finālisti, izpildot savu izvēlēto dziesmu, pēc kurām skatītāji zālē balsos par, viņuprāt, labāko priekšnesumu.

Divas maskas, kas finālā būs saņēmušas zemāko vērtējumu, stāsies detektīvu priekšā, kuri lems, kuru no viņiem šovakar atmaskot. Bet divas maskas ar labākajiem šī vakara priekšnesumiem turpinās muzikālo sacensību un tad jau skatītāju rokās būs lemt par to, kura no maskām ir pelnījusi uzvaru.