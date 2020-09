Šovu 'Balss maskā' kā pirmā pamet Cikāde jeb Elita Mīlgrāve

TV3 un platformā Go3 pirmizrādi piedzīvoja savdabīgākais muzikālais šovs "Balss maskā". Izpildot priekšnesumus, kas dalībniekiem saistās ar dzīves svinēšanu, kā pirmo detektīvi nolēma atmaskot Cikādi, zem kuras slēpās mūzikas producente un uzņēmēja Elita Mīlgrāve.

Vakaru atklāja dumpinieks Nelabais - nelabi labais, kurš par sevi stāstīja, ka: "Es šajā pasaulē jau ir kārtīgi pagrēkojis un manā pusē ik diena tiek svinēta kā pēdējā uz šīs planētas". Nelabais radīja uz skatuves īstu ballīti, izpildot beļģu mūziķa Stromae dziesmu "Alors on Danse", kas izpelnījās detektīvu atzinību par vokālo sniegumu. Savukārt otrā dueļa dalībniece - Diskopele izpildīja Sherman Kelly hitu "Dancing in the Moonlight". Diskopele par sevi atklāja: "Dzīvesvietu esmu mainījusi no rietumiem uz austrumiem - tuvāk galvaspilsētai, turklāt kāds nozīmīgs notikums ir noticis kādā leģendārā mūzikas klubā tuvāk rietumiem!".

Otrajā duelī piedalījās pļavas orķestra galvenā vijole Cikāde un betona džungļu pavēlniece Lauva. Cikāde izpildīja Kailijas Minogas dziesmu "Can't Get You Out Of My Head", par sevi atklājot, ka "Esmu organizēta, izturīga un pacietīga un šīs īpašības augstu vērtē arī mans cikāžu orķestris, ar kuriem kopā uzburam to sajūtu, kas silda sirdi arī ziemā!". Savukārt Lauva uz skatuves kāpa ar George Harrison leģendāru dziesmu "Living in the Material World", papildinot to ar košu un dejisku performanci. Lauva par sevi stāsta, ka "Manu spalvu glauda daudzveidīgie talanti, kas priecē arī jūsu acis! Un mans rēciens ir skanējis arī otrpus okeānam".

Savukār trešajā duelī sacentās lepnā Rīga un pilsētas švītiņš Zvirbulis. Kā pavedienu par sevi Rīga atklāja, ka: "Bērnībā es esmu jūras vēju rūdīta un esmu dzimusi vienā gadā ar kādu leģendāru latviešu filmu". Savā būtībā būdama ļoti latviska, Rīga bija vienīgā, kura izpildīja dziesmu latviešu valodā - Aijas Andrejevas hitu "Bungādiņas". Savukārt Zvirbulis par sevi stāstīja, ka viņš ir "Čalis no priekšpilētas. Esmu ievērots un sadzirdēts, un savā dārzā dažreiz izaudzēju brīnumus. Uz mani ir ķērkušas kaijas un vārnas un nesen es izglābos no neganta vanaga nagiem". Zvirbulis izpildīja Marka Ronsona dziesmu "Uptown Funk", ko žūrija novērtēja kā enerģiskāko vakara priekšnesumu.

Taču jau pirmajā raidījumā šovu nācās pamest vienam dalībniekam. Skatītāji zālē lēma, ka jāatmasko Diskopele, Cikāde vai Rīga.

Pēc detektīvu apspriedes, detektīvi lēma, ka šovu pametīs Cikāde. Krivenchy un Baiba Sipeniece pārliecinoši apgalvoja, ka zem maskas slēpjas Latvijas labklājības ministre Ramona Petraviča, Samanta Tīna minēja, ka tā ir Latvijas veselības ministre Ilze Viņķele, savukārt Jānis Šipkēvics savu balsi deva par Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci.

Tomēr minējumi izrādījās aplami, jo zem maskas slēpās Latvijas šovbiznesa haizivs - uzņēmēja un mūzikas menedžere Elita Mīlgrāve.