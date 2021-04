Šovu 'Balss maskā' pamet Spēkavīrs jeb plastikas ķirurgs Zaržeckis

Pirmajās Lieldienās uz kanāla TV3 šova "Balss maskā" skatuves pirmo reizi kāpa visas astoņas šovā palikušās maskas – Spēkavīrs, Baltais vilks, Siļķe kažokā, Planēta, Taurenis, Zebra, Fēnikss un Saules meita. Maskas atklāja jaunus faktus, izpildot savas mīļākās mīlas dziesmas. Vakara noslēgumā detektīvi vienojās, ka atmaskots tiks Spēkavīrs, kura tēlā bija iejuties plastikas ķirurgs Jānis Zaržeckis.

Vakara garumā uz skatuves izskanēja visdažādākās mīlas balādes, atspoguļojot mīlestību tās visās nokrāsās. Pēc spilgtu emociju piesātināta vakara detektīviem nācās atmaskot vienu no maskām, un šoreiz tas bija Spēka vīrs, zem kura maskas slēpās populārais plastikas ķirurgs Jānis Zaržeckis.

Spēkavīrs savu dalību šovā noslēdza, izpildot grupas "Genesis" dziesmu "I can't dance". Pēc uzstāšanās Samanta Tīna atklāja, ka priekšnesumā ir saskatījusi būtisku pavedienu, jo tās vārdos izskanēja frāze "A perfect body with a perfect face" (latv. val. "Perfekts ķermenis un perfekta seja"), sakot, ka: "Ar to, ko viņš prot darīt, es domāju, ka viņš ir savaldzinājis vairumu sieviešu."

Visi detektīvi bija vienisprātis, ka zem maskas slēpjas ārsts – detektīvs Jānis Šipkēvics un Baiba Sipeniece-Gavare bija pārliecināti, ka zem maskas slēpjas plastiskais ķirurgs Jānis Zaržeckis, savukārt Samanta Tīna domāja, ka tas ir plastiskas ķirurgs Jānis Ģīlis, taču Krivenchy minēja, ka tas ir gastroenterologs Hosams Abu Meri.

Spēkavīrs uz izbalsošanas līnijas nonāca kopā ar Saules meitu, taču Baiba pamatoja, kādēļ detektīvi vienojušies izbalsot tieši Spēkavīru: "Tu neesi ne par kripatu sliktāks par Sauli, bet tas, ka tu esi atnācis savās drēbēs, ir cienījami, tādēļ mēs nolēmām tevi laist atpakaļ tajā spozmē, kur tu esi īsts virtuozs. Tā garā rinda, kas gaida tavu talantu atgriežamies, pašlaik ir sastrēgusi. Mēs nevaram vairs likt viņiem ilgāk tevi gaidīt. Mēs tevi laižam atpakaļ operāciju zālē!"

Spēkavīrs, atbildot detektīvam Jānim Šipkēvicam par lēmumu piedalītes šovā, bija kodolīgs: "Piedalīties es piekritu uzreiz, jo man ir raksturīgi ātri pieņemt lēmumus gan dzīvē, gan darbā. Ja darbā es pieņemtu lēmumu par vēlu, tas nekam neder, ja pieņem ātri un nepareizi, tas arī ir slikti! Es domāju, ka šis bija pareizs lēmums un fantastiska pieredze! Es nebiju domājis, ka būs tik interesanti!"