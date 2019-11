Šovu 'X Faktors' pamet divas censones no Aijas Auškāpas komandas

Svētdien, 24. novembrī, skatītāji atkal varēja sekot līdz kaislībām šovā "X Faktors". Ceturtajā tiešraidē nepaveicās mentorei Aijai Auškāpai – projektu pameta divas dziedātājas no viņa komandas.

Vakara gaitā uz skatuves kāpa astoņi censoņi un izpildīja dziesmas no kinofilmām. Raidījuma izskaņā tapa zināms, ka vismazāko skatītāju atbalstu šoreiz ieguvusi Anna Krista Ostravska, kura izpildīja "Roxette" balādi "It Must Have Been Love".

Savukārt Elīnai Evelīnai Jansonei un Artim Zaķim, kurš pārstāv Marata Ogļezņeva komandu, bija jāizpilda katram pa glābējdziesmai.

Pēc abu priekšnesumu izskanēšanas žūrija pieņēma lēmumu, ka mājās dosies Elīna Evelīna. Līdz ar to Aijas komandā vairs palicis tikai viens dalībnieks – Diāna Paško.

Nākamajā tiešraidē uzstāsies tikai seši mākslinieki, un strauju tuvojas šova noslēgums. Izšķirošā fināltiešraide gaidāma 15. decembrī.

Atgādinām, ka cīņu par līgumu ar ierakstu kompāniju "Sony" un 10 tūkstošiem eiro uzsāka 13 daudzosloši jaunie mākslinieki.