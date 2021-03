Spraigos minējumos atmasko jau otro šova 'Balss maskā' personāžu

14. martā skatītāji piedzīvoja šova "Balss maskā" otro epizodi, iepazīstoties ar sešām jaunām maskām: Fēniksu, Ciklopu, Planētu, Taureni, Zebru un Lūsi. Vakara noslēgumā detektīvi vienojās, ka maska kritīs Ciklopam, atmaskojot virtuves virtuozu - pašmāju šefpavāru Lauri Aleksejevu.

Šova otrajā epizodē tika atmaskots neparastais Ciklops, kurš, kā vēstīja pavedieni – "ir atceļojis no citas planētas, lai darītu apkārtējos laimīgus." Zem maskas slēpās viens no pašmāju un ārzemju viesu iecienītākajiem virtuves virtuoziem – šefpavārs Lauris Aleksejevs.

Ciklops šovā izpildīja rokenrola karaļa Elvisa Preslija dziesmu "It's now or never". Pēc dziesmas izpildījuma detektīvi minēja, ka zem maskas varētu slēpties mūzikas industrijas pārstāvis un visdrīzāk, ka pat diriģents, jo pavedienos izskanēja fakts, ka Ciklops ir "pirmā vijole".

Detektīvu minējumu starpā bija diriģents un kādreizējais grupas "Cosmos" dalībnieks Jānis Ozols, komponists un diriģents Ārijs Šķepasts un diriģents Ainārs Rubiķis, tāpat arī mūziķis un producents Kaspars Ansons, grupas "Ezeri" līderis Miķelis Putniņš, kā arī režisori – Māris Martinsons un Andrejs Ēķis.

Pirms Ciklopa uzstāšanās, detektīvi nebeidza jūsmot par profesionālo balss skanējumu: "Tas ir augsts novērtējums skolotai un patīkamai balsij, ka pat Elvisam Preslijam nebūtu jākaunas no šī izpildījuma. Starp citu, tieši šī bija viņa mīļākā dziesma, līdz ar to uzdrošināties to nodziedāt tā, ka skrien skudriņas, tur tiešām ir jābūt vienacim. Ciklops ir muzikāls cilvēks bez šaubām!" pēc uzstāšanās Ciklopu slavēja detektīvs Jānis Šipkēvics. Arī Samanta Tīna bija pārliecināta, ka Ciklops ir cieši saistīts ar mūziku: "Ļoti skaists priekšnesums, man patika. Šis viennozīmīgi ir cilvēks, kurš talantiem saka, kā labāk dziedāt, kādā tehnikā, manierē, tādēļ būtu diezgan interesanti, ja viņš pats nevarētu padziedāt."

Pēc maskas atklāšanas, detektīvi bija pārsteigti, uzzinot par šefpavāra Laura Aleksejeva muzikālo talantu un aizraušanos ar mūziku. Video pavedienu laikā izskanēja vairāki mūzikas termini (partitūra, pirmā vijole), jo Lauris ir mācījies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā par kordiriģentu. Lauris ir uzstājies arī uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, piedaloties "Turandotas" un "Borisa Godunova" iestudējumos, kā arī vēl šobrīd viņš spēlē klavieres un ģitāru.

Detektīve Baiba Sipeniece-Gavare atklāja, ka Laura restorānā ir ģitāra, kuru viņš nereti liek lietā, pienākot pie galda un uzdziedot restorāna viesiem. Lauris gan precizēja, ka tas notiek vien retiem klientiem. Atmaskošanas noslēgumā detektīvi aicināja Lauri turpināt dziedāt, jo viņam tas sanāk ļoti labi.